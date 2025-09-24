ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
宋承憲痛失77歲母親淚喊
花蓮捐款管道一次看
現場直擊／許光漢轟動越南！
盤點8位演藝圈「最佳前任」　阿達完美示範分手也能當好朋友

文／妞新聞

說到「前任」這個詞，很多人第一反應就是尷尬、避而不談。但在演藝圈裡，還真的有不少藝人分手後，不但沒有反目，反而成了彼此最堅強的後盾！從青澀初戀到公開戀情，這些明星示範了「分手不代表結束」，還能進化成一種珍貴的友情或是奇妙的關係，妞編輯幫大家整理出幾對「最佳前任」代表，來看看誰的故事最暖心吧。

演藝圈「最佳前任」

1.楊丞琳＆黃鴻升（小鬼）

▲楊丞琳和小鬼黃鴻升。（圖／IG@rainie77、@aes_alien）

提到「最佳前任」，一定少不了楊丞琳和小鬼黃鴻升！兩人從高中時期就談起純純的戀愛，雖然後來分手也歷經過一段尷尬期，但時間沖淡了不適，取而代之的是深厚的友情。多年後，他們再度同台主持節目、擔任演唱會嘉賓，默契依舊好到爆棚。即使小鬼已離開，楊丞琳仍常在訪談和社群上提到對他的思念，粉絲也被這份超越愛情的羈絆深深感動。

2.邵雨薇＆張立昂

▲《1989一念間》讓邵雨薇和張立昂一夕爆紅。（圖／FB）

《1989一念間》讓邵雨薇和張立昂一夕爆紅，戲裡甜到不行，戲外更被傳因戲生情。雖然兩人最後還是分開了，但交情卻沒有因此淡掉。邵雨薇曾公開稱呼張立昂是「家人」，足見彼此早就超越情侶關係。更在邵雨薇和吳慷仁傳出在一起的消息時，也是大方給予祝福。

3.Lulu＆阿達

▲Lulu和阿達搭檔主持《夜市王》。（圖／FB）

即便分手五年，Lulu和阿達還是能一起主持節目！這對前任搭檔主持《夜市王》，不但毫無尷尬，還能大開玩笑，互相調侃。Lulu坦言當初看到主持名單有阿達時，反而覺得有趣，決定接下來挑戰；沒想到阿達也抱著一樣的想法。近期Lulu跟漢典公布結婚，阿達驚訝之餘更是連發三篇文給予祝福，讓網友直呼：「根本就是最佳分手典範！」

4.羅志祥＆Selina

▲小豬羅志祥、Selina。（圖／X@koji1023_japan

2005年曾傳出小豬羅志祥和Selina的短暫戀情，當時兩人都是超高人氣偶像，只能對外宣稱是「好朋友」。雖然戀情最後無疾而終，但多年後依舊保持聯繫。Selina懷孕的消息曝光時，小豬還特地送上祝福。兩人的互動也展現出成熟與體貼，證明前任真的能變成朋友。

5.蕭亞軒＆柯震東

▲蕭亞軒、柯震東。（圖／IG）

「弟弟收割機」蕭亞軒，過去和柯震東有過一段情。分手後，柯震東一度表現出不諒解，但隨著時間推移，他們的關係逐漸修復。當柯震東陷入事業低潮時，蕭亞軒仍選擇公開力挺，展現她一貫的霸氣與深情。甚至今年柯震東更是直接在蕭亞軒貼文留言，吸引不少粉絲朝聖按讚。如今兩人雖不再是情侶，卻能互相支持與祝福，也算是完美示範「分手不一定要撕破臉」！

6.林心如＆林志穎

▲林志穎和林心如老公霍建華因興趣相投成為好友。（圖／FB）

「雙林戀」當年是娛樂圈最受矚目的螢幕情侶，高顏值又高人氣，幾乎是所有人心目中的「神仙眷侶」。當時分手林志穎表示是因為林心如異性緣太好，自己吃醋才會結束這段關係。多年後，林心如與霍建華結婚，林志穎甚至還和她老公霍建華因興趣相投而成為好友。這段前任情雖已成往事，但彼此的關係卻依舊自然不尷尬！

7.小嫻＆金剛

盤點8位演藝圈「最佳前任」，Lulu&阿達完美示範分手也能當好朋友！

▲小嫻、金剛。（圖／X@gameball168

2022年5月，小嫻和金剛透過直播證實分手，結束一年多的戀情。兩人坦言因性格不合與生活理念不同，選擇和平分開。但直播中，他們一再強調「我們很好」，甚至互相感謝對方的付出，還忍不住落淚。網友看完後直呼這才是真正的「好聚好散」，兩人也被稱為最暖心的和平分手示範。

8.劉雨柔＆班傑

▲劉雨柔和班傑分手後依舊保持好交情。（圖／X@Truemii2021

劉雨柔和班傑不僅在一起過，分手後依舊保持好交情。即使公開同台也不見半點尷尬。班傑甚至帶著現任太太出席劉雨柔的生日會，而劉雨柔結婚時也曾邀請班傑當伴郎。雖然班傑因「伴郎次數太多」婉拒，但這樣自然大方的互動，讓人看見他們把過往戀情轉化為堅固友情的最佳例子。

看完這些明星的「最佳前任」故事，是不是覺得超勵志？其實分手不一定要撕破臉，愛過的人也能成為生命中最重要的朋友。妞妞們，如果換作是你，能跟前任保持這麼好的關係嗎？

