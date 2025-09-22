快訊／隋棠回擊了！反控管委會「3年疏於盡責」：手邊都留有信函紀錄

記者潘慧中／綜合報導

隋棠22日被週刊爆料住在豪宅裡，卻積欠高達11萬的管理費。對此，她火速在社群網站回應了，「事出必有因。我們居住社區的管委會對於應該負責的社區維護修繕責任疏於盡責，導致這個社區多戶頂樓住戶們多年來飽受漏水之苦，家中裝潢和傢俱屢次的受到損害。」

▲隋棠反控管委會疏於盡責。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



以自身經歷為例，隨棠透露自家已經因漏水損害長達3年，屢次向管委會反應卻完全無下文，「我們只能持續自掏腰包近50萬元修繕再行款項求償，並在和管委會之間溝通碰壁兩年後，不得已只能依循法規和實務做法，以合乎法律規定的管理費抵銷，做為消極抗議的方法。」她強調，行動的目的只是為了喚起管委會正視修繕責任。

▲隋棠2022年與老公Tony搬入大直8000多萬的新家。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



隨棠表示，過程中甚至遭遇不當對待，「我之前已多次致函管委會，手邊都留有信函紀錄，期盼管委會不要扭曲事實企圖欺瞞公眾、詆毀我的名譽。我會這樣說是因為其中某位委員致電我的法律顧問時，口氣蠻橫並揚言放話利用媒體傷我名譽，當場遭到駁斥並告知其法律責任，他才馬上改口只是玩笑話。」

▲▼隋棠提出多次致函管委會的紀錄。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



最後，隨棠呼籲管委會應正視問題，並表明將善用事件關注度，投入公益，「這件事情說到底，管委會還積欠住戶們許多賠償金額，相比我合法抵銷的管理費只是九牛一毛。但無論如何，我都很抱歉浪費了珍貴的新聞資源，所以我將捐出100萬元予新巨輪街賣者協會以及世界和平會。」她強調，自己所爭取的只是住戶的基本權益和正義，希望事件能帶來更多社會關注與正向力量。

▲隋棠宣布捐出100萬以正視聽。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



