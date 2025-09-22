黃嘉千離婚1年被猜「交新男友」！王偉忠：可以講了 0偽裝被拍現身萬華

▲黃嘉千與友人日前在台北市萬華區冰店外等待吃冰。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

去年如願恢單的黃嘉千近期忙於舞台劇《明星養老院2.0》，因心情愉快氣色紅潤被說容貌回春，還被外界猜測可能是交了新男友滿面春風，甚至連王偉忠都面露神秘微笑說「可以講了」，她當時連忙澄清「真的連追求者都沒有」；時報周刊CTWANT日前也巧遇她與兩名女性友人享受著午後的悠閒，身邊雖然沒有異性陪伴，但身材纖瘦的她長髮與裙襬飄逸，就算暫時未逢喜事，感覺也是精神超爽。

▲剛吃完冰的黃嘉千露出舌頭彷彿意猶未盡。（圖／本刊攝影組）



▲黃嘉千一曬到太陽就皺起眉頭，看來相當怕熱。（圖／本刊攝影組）



上月7日下午1點半左右，黃嘉千與2名女友人在台北市萬華區一家知名的甜品店，3人等了一會兒才有座位，進店入座享用冰品。2點11分，3人走出甜品店，不過才剛走出騎樓，剛剛吃過冰的涼感快速退去，黃嘉千不敵大中午的太陽，先是吐舌頭又瞬間皺起眉頭，表情頗有喜劇演員才有的喜感。

▲黃嘉千開車前往西門町停車，看似要找洗手間。（圖／本刊攝影組）



▲解放過後的黃嘉千感覺舒坦又輕鬆飄逸。（圖／本刊攝影組）



接下來，3人邊聊天邊散步，緩慢地走著，大概是不熟悉當地環境，一時之間找不到停車場的位置數度折返。2點半，黃嘉千開著車載友人一起離開。途中，在西門町的購物商場附近停下，獨自下車進了大樓，看來是在尋找洗手間，約莫10分鐘後她才返回開車，解放後的她一臉神清氣爽，長髮與長裙隨風飄逸，擺脫錯誤婚姻後的她難怪會被猜有新桃花，因為她越來越美了。

