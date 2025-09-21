Ryu小三女畫家宣布恢單！　突發文喊：已分手勿擾

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，今年1月正式宣布離婚，兩人展開新生活後的感情動向備受關注。其中，女畫家也多次在社群PO出與Ryu的合照放閃，不料今（21）日卻在Threads發文宣布恢復單身：「已分手，勿擾！」貼文一出，立刻掀起網友留言討論。

▲女畫家曾曬合照放閃Ryu。（圖／翻攝自Threads）

女畫家在被Ryu扶正後，曾多次PO出與Ryu私下的甜蜜自拍放閃，或是下廚做飯給她吃的照片，甚至還曾發文駁斥個性強勢一說，強調Ryu欣賞的是她的勇敢聰明，以及獨立人格思想，而非刻板印象中的賢慧溫柔與體貼，「欣賞女性的強，絕對是他強大的表現。他不是因為我賢慧溫柔體貼而喜歡我，而是因為我勇敢聰明有能力而喜歡我。」

▲女畫家發文宣布分手。（圖／翻攝自Threads）

事實上，女畫家在日本讀碩士班，去年透過朋友介紹才認識當時在經歷老婆Yuma背叛的Ryu，日前女方拿到碩士學位，開心曬照秀出學位證書，甚至還公開與Ryu甜蜜貼臉、親吻的合照，寫下「謝謝你陪我畢業。」如今發文宣布分手，讓不少網友湧入留言「吃瓜群眾已抵達」、「這麼快受不了啦？」、「前陣子不是才在曬恩愛」、「辛苦你了，當完成一段關係」，兩人的感情現況，再度引發熱議。

▲女畫家曾分享Ryu看上她的聰明及獨立。（圖／翻攝自Threads）