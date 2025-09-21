咪妃自爆不愛穿內衣　「粉絲憂變形下垂」釣出她親回

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber咪妃在2021年結婚後育有一個女兒「小恩」，擁有「最正人妻」封號的她，最近在IG上傳一支短片，分享自己對於穿內衣的矛盾心情。

▲▼咪妃認越來越不愛穿內衣。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

[廣告]請繼續往下閱讀...

咪妃坦言：「年紀到了真的越來越不愛穿內衣...」，認為內衣的束縛感，讓她感到相當不適。然而，身為女性，她也道出了，所有無BRA主義者，內心最大的恐懼，那就是「但胸部還是無法抵抗地心引力阿！」接著咪妃透露，自己之所以會發這篇文，是因為之前她曾在影片中提到自己餵母乳後，就直接不穿內衣了。沒想到，這段話竟引來粉絲的關切，並在影片中公開對方的私訊內容。

▲▼咪妃回覆網友的疑問。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）



透過咪妃公開的截圖可見到，該名粉絲直接提問她：「沒穿內衣那胸部不是變形又下垂外擴嗎？」面對這番提問，咪妃不但沒有生氣，反而還大方地承認，自己平時都會穿能保養胸部的BRA TOP，同時也害羞形容其效果，「它像兩隻手一直扶著奶奶走路不亂跑。」影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「好美」、「好好看。」