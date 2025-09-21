三上悠亞撩衣「當眾露小丁」！蜜桃臀型被看光 邪惡視角震撼6.3萬人

記者潘慧中／綜合報導

日本人氣女神三上悠亞2023年8月宣布引退AV界，並積極朝海外發展，並把握空檔分享生活。她20日便在社群網站上傳一系列為了工作所拍攝的辣照，其中還露出了丁字褲，立刻吸引6.3萬人朝聖按讚。

▲三上悠亞露出丁字褲。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



照片中，可以看到三上悠亞上半身單穿一件黑底花卉圖案的比基尼，辣露南北半球，深邃事業線全被看光光；她下半身搭配高腰牛仔短裙，完美襯托出纖細腰身和雙腿線條。

▲▼三上悠亞辣露南北半球。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



不只這樣，三上悠亞還換了另一套慵懶的造型。只見她身穿一件寬鬆白色上衣，若隱若現出內搭的紫色內衣之外，她還撩起衣服，露出丁字褲，蜜桃臀型在鏡頭前一覽無遺。

▲▼三上悠亞若隱若現出紫色內衣。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



事實上，三上悠亞日前曾為了出席公益活動來到台灣，她當時還驚喜宣布10月18日將在台北舉辦出道以來首次海外線下粉絲見面會，屆時將推出限定互動環節與特別企劃，回饋粉絲10年來的支持。