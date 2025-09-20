宋伊人遭疑現身「于朦朧墜樓現場」　網洗版質問她狂刪負評

記者王靖淳／綜合報導

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少死亡陰謀論，其中女星宋伊人更被傳出疑似出現在于朦朧的墜樓現場，引發熱議。為此，她並未做出回應，甚至還被網友抓包狂刪微博底下的負面留言。

▲宋伊人（圖左）被質疑在于朦朧墜樓現場。（圖／翻攝自微博）

在于朦朧墜樓事件發生後，宋伊人雖未發表任何言論，但她的微博卻湧入大量的質疑留言。許多網友似乎是聽信了網路上的各種謠言，因此紛紛在她的留言區質問「妳在現場嗎？」、「妳是不是知道內情？」、「于朦朧是被妳帶入局的？」、「聽說有個女生也在現場，是不是妳？」，試圖從她的身上，找出與事件有關的蛛絲馬跡。面對網友的各種質疑，宋伊人持續神隱，同時也悄悄地將留言都刪除。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼宋伊人的微博被網友洗版。（圖／翻攝自微博／宋伊人）

事實上，于朦朧的母親16日晚間發出聲明，寫下「近日，我經歷了巨大的悲痛，愛子于朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中。」對於兒子的死因有陰謀論一說，她低調表示「公安已經調查情況向我進行了通報」。目前于朦朧的後事已處理完畢，其母親也呼籲民眾理性看待這一意外事件，不再進行猜測。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995