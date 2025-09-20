于朦朧墜樓爆陰謀論「孫德榮鞠躬道歉」　自責發聲：我能力有限

記者王靖淳／綜合報導

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少死亡陰謀論。為此，知名經紀人孫德榮得知噩耗後悲痛發文，透露和于朦朧的師徒關係，今（20）日他再度透過臉書發聲，自責表示：「我能力有限，再次向大家再次鞠躬抱歉。」

▲孫德榮（圖右）曾發文透露和于朦朧的師徒關係。（圖／翻攝自Facebook／孫腫來了）

孫德榮今（20）日在臉書發文，除了對于朦朧的離世表達不捨，更揭露自己近期的健康狀況。他在文中坦言，由於近期健康欠佳，讓他心有餘而力不足，因此他只能將為于朦朧討回公道的重責大任，「給更有power和影響力的人去支持。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫德榮接著在文中表示，自己近期沒辦法到北京，最主要就是因為受盡健康問題困擾。為此他感嘆：「年紀大了問題多，只能希望有力人士為于朦朧打開真實的一面， 讓逝者安息。」他也向所有關注此事的人致上歉意，並自責地寫下：「我能力有限，再次向大家再次鞠躬抱歉，我沒有做得很好。大家繼續努力，讓真想大白。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995