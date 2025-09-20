小龍女Yuri出寫真爆自己摔到骨頭錯位 談嘎琳退隊讚她勇敢做自己

記者葉文正／台北報導

職棒味全龍小龍女成員Yuri(陳洛心)今天為新寫真書《洛入你心》舉行簽書會，吸引近兩百名粉絲到場，她並透露熱愛滑雪，導致股投錯位尾椎摔傷，更宣布成立女團，與前隊友樂天RINA、宋宋與菲菲一起出單曲，將在10月22日上架。

▲Yuri今天出寫真，穿上黑色洋裝露面。（圖／記者葉文正攝）

而Yuri原本名叫陳怡叡，突然在今年改名，她也解釋：「之前就一直想要改名，用藝名辦私事有點困擾，有個資外洩風險，剛好碰到一位老師，遂改名陳洛心後，用到目前也是一帆風順。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Yuri寫真走自然路線。（圖／翻攝臉書）

而她之前已經拍過兩本寫真，今天提到兩本寫真最大差別，她認為：「風格不一樣，這本寫真書是旅拍的感覺，生活感，希望大家看這本寫真提醒自己讓心平靜下來，療癒自己。」

▲Yuri提到自己因滑雪受傷。（圖／記者葉文正攝）

寫真總共拍了一個多月，Yuri說很多是自費拍攝，「共有兩次旅程，第二次是春夏五月間去的，也到攝影師喜歡的小田原拍攝，都是自費，也希望不是在工作狀態下拍完作品，希望不要太商業，加上妝髮，大概花了幾十萬元。」

▲Yuri今天出寫真，好友RINA(右)與宋宋都來力挺。（圖／記者葉文正攝）

Yuri也提到熱愛滑雪，這次寫真書也放入滑雪照，例如第一次滑雪就重摔，扭到膝蓋，回到台灣治療一段時間才好，某次跌倒太重，也經歷過手腕骨頭錯位，跌傷最多，尾椎也曾經嚴重瘀青，運動的人追求速度都會挑戰更高難度的技巧。

▲Yuri出第二本寫真。（圖／記者葉文正攝）

她提到攝影師很辛苦，「不會滑雪還經歷訓練才好幫我拍，人力也有限，衣服道具要自己背，沒有助理，完成一些雪場的照片。」

至於她成立女團，也是有不少原因：「因為啦啦隊女孩非常多，已經有兩三百人，今年我已經跳啦啦隊第九年，越來越多人注意到這個職業，我跳了九年，想想應該要有不同作品，找了好姊妹一起成立女團，估計10月22日MV會上線。

Yuri也被問到，啦啦隊常常為緋聞或流言所擾，例如嘎琳遇到流言，她也認為：「有些人會回應，像我會去旅遊滑雪紓解這些壓力，不管做甚麼選擇都是↓軮好的方向走，嘎琳離開很可惜，因為她擁有熱度，但她很勇敢，選擇自己想要的，獻上祝福。」