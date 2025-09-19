「鄉民女神」深夜曬恩愛！　放閃熊仔：好想一輩子和這個人走下去

記者王靖淳／綜合報導

「鄉民女神」李優和饒舌鬼才熊仔去年10月官宣戀情，間接證實求婚成功，今年4月開心宣布升格成為新手爸媽，並在七夕情人節分享女兒平安誕生的好消息，喜獲一票祝福。平時會透過社群記錄生活的她，今（19）日在Threads發文放閃，貼文一出，立刻掀起討論。

▲李優、熊仔去年10月官宣戀情。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

李優在文中以畫面感的文字開頭，描述自己某天，蹲在廚房裡齜牙咧嘴地啃著芒果果核，這個極不雅觀的畫面，卻正巧被熊仔撞見，讓她當下覺得有點尷尬。沒想到，這個在她看來，有些狼狽的瞬間，在對方的眼中，卻是另外一番風景。

李優表示當她還在為自己的「吃相」感到尷尬時，熊仔不但沒有取笑她，反而溫柔地對她說：「哇，妳把芒果吃得好好吃喔。」為此她坦言，自己其實也不知道是從哪天開始愛上熊仔的，但對方的這番話，讓她心中的情感，瞬間變得無比清晰，「但就在那個瞬間，我突然覺得，好想一輩子都和這個人走下去。」

▲李優發文放閃熊仔。（圖／翻攝自Instagram／uriko1219）

貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，有網友在看完後，激動地留言表示，這段故事的畫面感極強，彷彿自己就在現場，見證了這一切，並感嘆：「隔著螢幕都感受到粉紅泡泡。」還有不少人讚嘆「這就是愛情」，紛紛在底下瘋狂敲碗，希望能聽到更多李優與熊仔之間的甜蜜日常，並留言表示「這種故事可以多講」、「好讚喔！愛聽，拜託多講。」