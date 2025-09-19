腦麻戰士小比馬拉松人生謝幕　歐陽靖悼念致謝：帶給無數人正能量

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅「超跑媽媽」陳嘉齡帶著腦麻兒子小比跑遍各大馬拉松，母子的感人故事廣為流傳，不過，小比在18日被證實離世，讓不少名人都難過發文悼念。而喜愛跑馬拉松的女星歐陽靖，19日也在社群發文感謝小比，表示自己深受對方的影響，「真的真的很謝謝你，短短人生帶給無數人正面的能量。」

▲陳嘉齡帶著腦麻兒子小比參加過許多馬拉松比賽。（圖／翻攝自Facebook／小比的跑旅雜記）

歐陽靖表示，自己大約在十多年前剛開始跑馬拉松時，曾以波士頓馬拉松為目標，當時聽聞「鋼鐵老爸Team Hoyt父子」的故事深受感動，也因此認識了台灣的「鋼鐵媽媽」陳嘉齡和兒子小比。她當時對陳嘉齡感到佩服不已，「是位單親媽媽欸，獨力照顧腦痲孩子，這母愛也太偉大了！如果同樣的狀況發生在我身上，我一定做不到！」

歐陽靖說，雖然自己從未在賽場上與陳嘉齡母子相遇，但這段故事始終支持她一路向前跑。直到後來自己也成為單親媽媽，心境有了巨大轉變，「如果同樣的狀況發生在我身上，我也會像嘉齡媽媽一樣。是的，我做得到。」她表示，並不是因為察覺到自己有多強大的母愛，「而是當我真正成為媽媽之後，我才明白……是孩子讓我們成長、讓我們變堅強，給予我們無盡的力量。」

▲歐陽靖發文悼念。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

歐陽靖提到，小比雖然不能跑、不能跳，但憑著堅毅的意志，讓母親推著他迎風前進，也進一步影響了更多人，包括她，「所以我想謝謝小比，真的真的很謝謝你，短短人生帶給無數人正面的能量。小比上天堂了，無病無痛了，但我會永遠記得嘉齡媽媽與小比的故事，謝謝，謝謝。」

小比剛出生6個月時，因施打疫苗出現不良反應，導致腦性麻痺。由於重度腦性麻痺患者平均壽命落在20歲左右，因此小比媽媽陳嘉齡在朋友的建議下，決定不再讓小比醫院、家裡兩點一線，而是盡可能讓孩子去體驗不同的人生。

陳嘉齡從2017年起，開始帶著小比挑戰各種馬拉松，到了2024年已經完賽300多場賽事，她也被封為「超跑媽媽」。此外，陳嘉齡還帶小比進行環島、爬合歡山、登頂玉山等挑戰，只為了讓愛子在有限的生命中，多看看這個世界，不留下任何遺憾，故事感動許多人。

不過，陳嘉齡17日於粉專「小比的跑旅雜記」透露，小比在洗澡時忽然停止呼吸心跳，雖然送醫後恢復生命跡象，但被診斷出敗血症，須在加護病房插管治療。事隔一天，小比的狀況一直都未改善，而陳嘉齡也於晚間證實小比離世。

▲陳嘉齡證實兒子小比去世。（圖／翻攝自Facebook／小比的跑旅雜記）