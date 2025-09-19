YTR劉力穎在韓拒搭訕遭毆　瑤瑤「夜店內被正面襲胸」揭親身經驗

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber劉力穎日前在南韓因拒絕陌生男子搭訕而遭毆，並痛批當地警察敷衍處理，引起台韓社群平台熱烈討論。而經常到韓國旅遊的女星瑤瑤（黃喬歆），雖然沒遇過類似的事件，但也曾在夜店被正面襲胸。

▲瑤瑤經常到韓國旅遊。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

劉力穎日前在韓國弘大鬧區與兩位友人聚餐，在決定是否續攤的過程中，被兩名陌生男子搭訕、毛手毛腳，後來雙方起衝突，她也被打得全身瘀青。雖然劉力穎當場有報警，但警察到場後的敷衍態度卻讓她傻眼，事件也鬧到駐韓代表處介入。

對此，據《TVBS新聞網》報導，多次造訪韓國的瑤瑤表示，自己沒遇過這樣的情形，但曾在韓國夜店被喝醉酒的男子直接伸手抓胸，所幸對方友人立刻將人拉開，她也認為對方只是喝太茫，沒有多想。

▲瑤瑤透露自己曾在夜店被襲胸。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang）

此外，有旅韓經驗的KOL「阿揪西放送」也表示，他都會提醒想去體驗韓國夜店文化的女同事要小心，因為出沒在弘大夜店附近的韓國男人基本上出手都很「直接」，「沒在跟你543的，上來就是摟腰、吹氣、揉耳垂。我第一次看到也有點傻眼，竟然可以大庭廣眾這樣搞。」不過，他也觀察到當地女性似乎都很習慣這樣的現象，「自己會閃鹹豬手，不然就是直接推開，快步走掉。」