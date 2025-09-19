SEVENTOEIGHT 全員都愛吃香菜！　飲食地雷全曝光

記者蔡琛儀／台北報導

新生代人氣男團SEVENTOEIGHT日前作客電台節目，為顧及喉嚨，麒文、D’OM、美祥、學駿、柏佑、义翔特地準備羅漢果與澎大海，並預祝主持人木木二度擔任金鐘星光大道主持能再創佳績。木木也恭喜他們出身的節目《SCOOL》入圍第60屆金鐘獎節目類導播獎及節目創新獎，期許SEVENTOEIGHT未來登上更大舞台。

▲ SEVENTOEIGHT上電台接受木木訪問 。（圖／Hit Fm聯播網提供）

SEVENTOEIGHT透過選秀節目《SCOOL》出道，去年發行數位單曲〈一起走〉，今年7月28日在韓國發行首張韓文單曲《SEVENTOEIGHT》。隊長麒文分享，擔任隊長讓他心智快速成長，也讓團員更凝聚向前。美祥則慶祝出道後首個生日，幸福感十足，並將祝福送給支持者。忙內D’OM學會掌握鏡頭，演出更帥氣生動。

木木特別詢問成員生活喜好，發現除學駿外都不愛火鍋加芋頭，美祥不拌咖哩飯，但六人都愛香菜；團員幽默分享，讓粉絲更了解彼此。木木也宣布SEVENTOEIGHT將於年底舉辦「耶誕FAN CONCERT」，分別於11月22日台中、12月14日高雄、12月28日台北登場，並建議海外粉絲可來品嚐台灣早餐店蛋餅。

▲ SEVENTOEIGHT上電台 。（圖／Hit Fm聯播網提供）

節目尾聲，木木請成員與當初參加選秀的自己對話。麒文說：「辛苦了，感謝你沒有放棄。」D’OM表示：「往前衝！」美祥形容種子正在茁壯，學駿提醒：「怕就輸一輩子！」柏佑鼓勵：「一切都是小事，你撐過來了！」义翔則說：「努力把想做的事做下去。」