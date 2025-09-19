王心凌明年1月小巨蛋收官　「沒有高雄場」原因曝光成遺憾

記者蔡琛儀／台北報導

由寬宏藝術主辦的王心凌「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」，將於明年1月23、24日連續兩晚在台北小巨蛋舉辦最終收官場，經過超過七十場的旅程，「Sugar High」世界巡迴演唱會自2023年起跑，從亞洲一路走過多地城市，如今終於將回到原點台北小巨蛋收官，迎來最終章。

▲王心凌明年返場台北小巨蛋收官。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

王心凌感性表示：「『Sugar High 2.0』陪著我走過好多城市，最珍貴的始終是和大家一起唱、一起笑、一起感動。能夠回到台北，和歌迷一起把這段旅程唱到最後，收進我們的心裡，對我來說是最幸福的事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在國際舞台上，「Sugar High 2.0」同樣表現亮眼。巡演的舞台設計融合音樂、燈光與美學，接連榮獲 MUSE Design Awards、iF Design Award、LIT Lighting Design Awards 四項國際大獎，印證其高規格製作與藝術價值。但也因舞台設計極為複雜，需要符合高度條件的場地，因此無法抵達更多城市包括高雄，留下些許遺憾。對此，王心凌熱情發出召集令：「希望所有的朋友，都能齊聚台北，一起參加這場充滿驚喜、感動與歡笑的最終收官場！」

▲王心凌台北場演唱會將以最高規格打造。（圖／寬宏藝術 X 天晴娛樂提供）

如今回到台北小巨蛋，最終章將以「最高規格」打造，經典的「20 人空降小巨蛋」、「360 度旋轉 LED 燈牆／環景天幕投影」、「小巨蛋汪洋寧靜海」等人氣橋段都將驚喜回歸，並規劃全新限定內容，僅在台北兩場呈現，為粉絲留下最獨一無二的回憶。至於「彩蛋曲目」環節也將保留延續。門票將於9月26日中午12點開賣，詳洽寬宏售票系統。