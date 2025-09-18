蔡依林9點半睡「被封大人界巧虎」　長皮蛇才醒悟：身體不能再這樣

記者王靖淳／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）最近開Podcast節目《Pleasure Talks》，並在節目中自曝保養秘訣是每天晚上9點半睡覺，內容播出後在網路上受到討論，還讓她因此獲得「大人界巧虎」的封號。在最新一集節目中，蔡依林透露自己因多年前長了皮蛇，因此導致她開始注重生活作息。

▲蔡依林9點半睡覺受到網友討論。

對於被封為「大人界巧虎」，蔡依林表示覺得很可愛，並坦言，沒想到自己只是單純地分享這個讓精神變好的睡眠時間，竟會意外地成為網路上的迷因。她也透露，睡眠對她而言，是快速補充工作能量的最好方式，無論是在飛機上，或是在化妝間，她都能倒頭就睡，這也是她能長期維持在最佳狀態的祕訣之一。

蔡依林表示之所以會開始注意自己的身體，是因為多年前長了皮蛇之後。她坦言，當時因為免疫力下降，才會讓病毒有機可趁，而這也與她過往，每天熬夜的作息，有著密不可分的關係。正是因為這次的教訓，才讓她深刻地體悟到，「我的身體好像不能再這樣」，並下定決心，要徹底地改變自己的生活方式。

▲蔡依林。

蔡依林提到，雖然大家都覺得夜夜笙歌很酷、很流行，但她發現自己不行，因為身體已無法再承受這樣的消耗。如今的她，找到了一套更適合自己的身心靈療癒法，「最近才發現散步比跑步，更容易讓我自己呼吸靜下來。」她認為透過散步，找到一個喜歡的地方，能夠幫助自己從手機的High減速下來，進而達到身心平靜。