高山峰妻泰國銀行帳戶突遭凍結！　等3周「被迫結清帳戶」苦求助

記者蔡宜芳／綜合報導

男星高山峰在2011年和佘瓊薇結婚，育有一子一女，兩個孩子目前都在泰國曼谷念書。佘瓊薇在8月曾透露自己的泰國銀行帳戶遭凍結，歷經三周的等待，她17日原以為問題即將解決，卻迎來傻眼的結果。

▲▼高山峰妻泰銀行帳戶遭凍結「被迫結清帳戶」苦求助。（圖／翻攝自Facebook／薇SaRa）

▲佘瓊薇目前在泰國陪讀。（圖／翻攝自Facebook／薇SaRa）

佘瓊薇無奈表示，自己接到銀行的通知後，開心地拿著護照去辦理的分行，「以為帳戶終於要復活，結果迎接我的竟然是『不好意思，請您結清帳戶』。」佘瓊薇指出，自己所有的帳戶交易都相當單純，「明明一切申請正常，轉帳不是學校就是購物，金流乾淨到我都覺得能當範本之類。」卻仍然逃不過被迫結清的命運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，佘瓊薇忍不住感嘆：「現在要在泰國持有銀行帳戶也太難了吧！」她透露，自己手上具備合法身份與需求證明，包括DTV（泰國目的地簽證）、孩子的就學證明和繳費單，卻依舊可能面臨無法開戶的困境，認為目前當地的規定對於長期居住的外國人來說，實在無所適從。

▲▼高山峰妻泰銀行帳戶遭凍結「被迫結清帳戶」苦求助。（圖／翻攝自Facebook／薇SaRa）

▲佘瓊薇的泰國銀行帳戶被凍結。（圖／翻攝自Facebook／薇SaRa）

而高山峰隨後也轉發老婆的貼文，無奈笑說：「這個也是第一次。第一次有銀行請人把白花花的現金搬回家，要求我太太結清在盤谷銀行的户頭。」公開喊話表示：「有沒有銀行缺客戶的呀～？」

佘瓊薇的PO文發出後，有網友表示：「因為DTV在盤古銀行的認定不算長簽，他們的認定是一年簽才叫長簽。這波封卡，只要沒陪讀一年簽全部都不認。」佘瓊薇也回覆說：「沒錯～我今天去5家銀行，全碰壁。」

