Energy超越極限！　明年重返小巨蛋放話了「空中挑戰16轉」

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy在9月初於高雄巨蛋連開兩場演唱會，以滿滿火力震撼全場，帶來三小時的精彩演出，演唱會的橫空飛越環繞舞台設計，讓不只搖滾區的歌迷、連看台區粉絲也享有「海景第一排」的近距離視角，明年1月10日他們將重返台北小巨蛋，不少粉絲在社群上分享選座位秘笈，公開坐在哪些位置最容易和Energy擊掌互動。

▲Energy明年1月10日將重返台北小巨蛋。（圖／相信音樂提供）

Energy成員坦言仍然意猶未盡，演唱會從選曲、排舞、內容設計、個人Solo橋段到周邊商品，每一個細節都是Energy與團隊經過無數次討論與反覆打掉重練的成果，只為呈現一場足以讓歌迷難忘的演唱會。Energy表示：「我們想做的不只是一場演唱會，而是要讓大家一輩子難忘的演唱會，希望沒有讓大家失望！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，明年1月台北小巨蛋演唱會的籌備也正如火如荼展開，牛奶在經歷演唱會高空彈簧特技一次次突破自我後，希望挑戰更大極限：「如果可以在觀眾頭上16轉，一定會更厲害！」除了在演出上會有更多超越極限的新點子，Energy也喊「唱不過癮」，表示台北場將會再加歌單，Energy笑說：「好多想法，真的擋都擋不住！」

演唱會結束後，Energy也收到象徵榮耀的金曲獎獎盃，牛奶開心分享：「演唱會唱〈星期五晚上〉時，看到全場大合唱、大小朋友一起跳16蹲，這一刻讓我們覺得『年度歌曲獎』更有特殊意義。我們真的很幸運，這個獎屬於所有喜愛這首歌的你們！」得到公司通知獎盃送達時，牛奶在5分鐘內就火速現身公司領獎盃。門票將於9月20日開賣，詳洽拓元售票系統。