專訪／方馨赴美被海關叫進小房間…遭訕笑沒讀書　尪貼心舉動融化她

53歲女星方馨出道多年，因精湛演技在多部戲劇中深受觀眾喜愛，代表作有《娘家》、《夜市人生》、《女力報到》系列台劇等，日前她宣布將於10月合體好友陳謙文舉辦公益演唱會，近日她也接受《ETtoday星光雲》專訪，談及開唱的契機，甚至大方放閃老公。

方馨與陳謙文一同舉辦公益演唱會，原本是對方邀約她來當嘉賓，沒想到她的歌聲甜美，對方不斷多加曲目，從原本的一、兩首，又加了合唱曲，越加越多後才變成聯合舉辦，她笑說「平常做活動會唱歌，就爽快答應了，沒想到越來越多首，有一步一步被騙的感覺」。

談起跟陳謙文變熟的契機，方馨表示兩人之前曾在本土劇中合作過，但劇中故事線太多，自己與對方其實很難遇到，是後來兩人會在飯局上見面，聊著聊著發現有很多共通話題，尤其是講到媽媽、家庭這一塊，雙方磁場相近，她大讚「我們每次互動都是輕鬆聊天，不需要刻意假裝」。

第一次舉辦正式演唱會，方馨透露自己大約會表演5首曲目，由於過去的表演都只有一兩首，這次算是人生首度正式開唱，擔心自己會突然在台上走音，甚至是跌倒。平時有著比較謹慎性格的她，也會在表演前先預想觀眾的反應，但笑說自己的臨場反應很弱，到時如果不知道怎麼做，就會在台上傻笑。

不過，方馨的代表作多為八點檔戲劇，近期他也較少在本土劇中露面，坦言目前還沒有回歸的打算，先前有不少人來邀約，但她認為「緣分還沒到，角色也沒遇到喜歡的」，表示自己還想要再休息一陣子，多嘗試舞台劇、演唱會的方式表演，直呼「離開一陣子會看到不同的東西」。

被問到未來想要挑戰哪些新角色，方馨表示自己過去演太多小媳婦、能幹母親的角色，如果要再演類似的會很困難，因此想要嘗試反差大的戲路，像是搞笑片、鬼片都願意，甚至想要跳脫邊播邊拍的八點檔，試試看能夠有多一點準備時間的影集「應該會滿棒的」。

對此，方馨特別提到自己想要嘗試演出電影《我家的事》中高伊玲飾演的母親的角色，由於讀書時期自己完全無法「出口成髒」，過去會覺得「沒水準」，且還沒演過會罵髒話的角色，因此非常想要嘗試類似的戲路，更強調可以接受扮醜「但必須要化妝」，對於自己的美貌還是相當在乎。

私底下的方馨與老公結婚10年仍像熱戀，她甜蜜表示跟丈夫每天都會說我愛你，她斬釘截鐵地表示「早晚都一定要講，上班前也會kiss goodbye」，更分享對方做過讓她最感動的事情就是「工作再累，回家都會做飯」，用料理一點一滴收服她的心。

講到老公，方馨露出少女般的微笑，她表示對方每天都是台北到新竹開車通勤，來回上班路就要花約莫3個半小時，從結婚前就是這樣的模式，但老公每次回到家就會掌廚，做飯給她吃，感動說道「這不是愛，是什麼」，而她為了回饋丈夫，則會扛下洗碗的重責大任。

先前，方馨帶著跟前夫生的女兒一起到韓國旅遊，坦言近期暫時沒有跟老公出國的計畫，因為對方的工作常常要跑到國外出差，夫妻倆只有規劃出去玩，到時候可能會在台灣旅遊。

回憶與老公出國的經驗，方馨表示在婚前有跟對方一起到美國，在出發之前她非常緊張，因為不太會講英文加上沒去過，所以凡事都相當害怕，幸好老公一手包辦了簽證、租車等工作，但就在出境時出現意外端倪，原來是簽證上的最後兩碼護照號碼數字顛倒，雖然順利出關，但兩人的心情都相當忐忑，害怕遭到海關刁難。

雖然老公不斷安撫，方馨仍在過美國海關時發生意外，由於丈夫的簽證沒有問題，一下子就被放行，她眼睜睜看著老公過海關，自己卻被叫進隔壁的小房間，讓她心裡頓時緊張了起來，不過當下海關人員保證會請翻譯過來，才讓她小小安心。

被海關叫進小房間後，方馨回憶當時的場景「就像銀行櫃檯叫號一樣」，只是跟她一起在旁邊等待的人都「長得很怪」，一直到叫到她的名字後，翻譯也沒有出現，她只能硬著頭皮用英文說道「我不會講英文」，沒想到海關一聽馬上回應「妳現在不就在講了嗎」、「妳是沒有讀書嗎？」、「妳跟男友一起來，那他現在出去應該去找別的女人了吧？」一連串無禮又輕蔑的話語讓她相當慌張。

回想這段記憶仍歷歷在目的方馨說道「我很像進去有三四個小時」，後來美國海關找了一個亞洲面孔的空服員來當翻譯，沒想到對方根本不會講中文，讓她又更加絕望，幸好該名空服員邊走邊抱怨，讓已出關的老公聽到，丈夫連忙上前表示自己可以幫忙翻譯，才成功進到小房間解救她，也讓這段海關驚魂記劃下完美的句點。

想到這段美國處女遊，方馨仍心有餘悸笑說「我跟美國真的不合」，幸好當下離開機場，到租車處時，她才發現老公其實偷偷安排了一台她想買的車，對方甜蜜說道「妳不是想買這台嗎，現在先給妳試駕一下」，貼心的舉動讓她更加認定對方，會在她焦慮的時候適時給予安慰，且情緒穩定地安撫、陪伴她。

