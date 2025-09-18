ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

男星住高級Villa「半夜傳腳步聲」
LINE電腦版「大規模災情」
楊丞琳結婚6周年放閃
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

宇宙 阿夫 Andy 王柏傑 謝欣穎 沈建豪 楊丞琳 李榮浩

專訪／方馨赴美被海關叫進小房間…遭訕笑沒讀書　尪貼心舉動融化她

記者黃庠棻／專訪

53歲女星方馨出道多年，因精湛演技在多部戲劇中深受觀眾喜愛，代表作有《娘家》、《夜市人生》、《女力報到》系列台劇等，日前她宣布將於10月合體好友陳謙文舉辦公益演唱會，近日她也接受《ETtoday星光雲》專訪，談及開唱的契機，甚至大方放閃老公。

▲▼方馨專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲方馨將與陳謙文舉辦演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

方馨與陳謙文一同舉辦公益演唱會，原本是對方邀約她來當嘉賓，沒想到她的歌聲甜美，對方不斷多加曲目，從原本的一、兩首，又加了合唱曲，越加越多後才變成聯合舉辦，她笑說「平常做活動會唱歌，就爽快答應了，沒想到越來越多首，有一步一步被騙的感覺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳謙文＆方馨10月舉辦公益演唱會。（圖／記者許靖騏攝）

▲方馨將與陳謙文舉辦演唱會。（圖／記者許靖騏攝）

談起跟陳謙文變熟的契機，方馨表示兩人之前曾在本土劇中合作過，但劇中故事線太多，自己與對方其實很難遇到，是後來兩人會在飯局上見面，聊著聊著發現有很多共通話題，尤其是講到媽媽、家庭這一塊，雙方磁場相近，她大讚「我們每次互動都是輕鬆聊天，不需要刻意假裝」。

▲▼陳謙文＆方馨10月舉辦公益演唱會。（圖／記者許靖騏攝）

▲方馨將與陳謙文舉辦演唱會。（圖／記者許靖騏攝）

第一次舉辦正式演唱會，方馨透露自己大約會表演5首曲目，由於過去的表演都只有一兩首，這次算是人生首度正式開唱，擔心自己會突然在台上走音，甚至是跌倒。平時有著比較謹慎性格的她，也會在表演前先預想觀眾的反應，但笑說自己的臨場反應很弱，到時如果不知道怎麼做，就會在台上傻笑。

▲陳謙文準備慶生蛋糕，並恭喜方馨實現開演唱會願望。（圖／葡萄長文創工作室）

▲方馨將與陳謙文舉辦演唱會。（圖／葡萄長文創工作室）

不過，方馨的代表作多為八點檔戲劇，近期他也較少在本土劇中露面，坦言目前還沒有回歸的打算，先前有不少人來邀約，但她認為「緣分還沒到，角色也沒遇到喜歡的」，表示自己還想要再休息一陣子，多嘗試舞台劇、演唱會的方式表演，直呼「離開一陣子會看到不同的東西」。

▲▼方馨專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲方馨目前尚無回歸八點檔計畫。（圖／記者周宸亘攝）

被問到未來想要挑戰哪些新角色，方馨表示自己過去演太多小媳婦、能幹母親的角色，如果要再演類似的會很困難，因此想要嘗試反差大的戲路，像是搞笑片、鬼片都願意，甚至想要跳脫邊播邊拍的八點檔，試試看能夠有多一點準備時間的影集「應該會滿棒的」。

▲▼方馨專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲方馨目前尚無回歸八點檔計畫。（圖／記者周宸亘攝）

對此，方馨特別提到自己想要嘗試演出電影《我家的事》中高伊玲飾演的母親的角色，由於讀書時期自己完全無法「出口成髒」，過去會覺得「沒水準」，且還沒演過會罵髒話的角色，因此非常想要嘗試類似的戲路，更強調可以接受扮醜「但必須要化妝」，對於自己的美貌還是相當在乎。

▲▼方馨專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲方馨目前尚無回歸八點檔計畫。（圖／記者周宸亘攝）

私底下的方馨與老公結婚10年仍像熱戀，她甜蜜表示跟丈夫每天都會說我愛你，她斬釘截鐵地表示「早晚都一定要講，上班前也會kiss goodbye」，更分享對方做過讓她最感動的事情就是「工作再累，回家都會做飯」，用料理一點一滴收服她的心。

▲▼方馨專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲方馨大方分享與老公的互動。（圖／記者周宸亘攝）

講到老公，方馨露出少女般的微笑，她表示對方每天都是台北到新竹開車通勤，來回上班路就要花約莫3個半小時，從結婚前就是這樣的模式，但老公每次回到家就會掌廚，做飯給她吃，感動說道「這不是愛，是什麼」，而她為了回饋丈夫，則會扛下洗碗的重責大任。

▲▼方馨專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲方馨大方分享與老公的互動。（圖／記者周宸亘攝）

先前，方馨帶著跟前夫生的女兒一起到韓國旅遊，坦言近期暫時沒有跟老公出國的計畫，因為對方的工作常常要跑到國外出差，夫妻倆只有規劃出去玩，到時候可能會在台灣旅遊。

▲▼方馨專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲方馨分享與老公到美國的驚魂記。（圖／記者周宸亘攝）

回憶與老公出國的經驗，方馨表示在婚前有跟對方一起到美國，在出發之前她非常緊張，因為不太會講英文加上沒去過，所以凡事都相當害怕，幸好老公一手包辦了簽證、租車等工作，但就在出境時出現意外端倪，原來是簽證上的最後兩碼護照號碼數字顛倒，雖然順利出關，但兩人的心情都相當忐忑，害怕遭到海關刁難。

▲▼方馨專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲方馨分享與老公到美國的驚魂記。（圖／記者周宸亘攝）

雖然老公不斷安撫，方馨仍在過美國海關時發生意外，由於丈夫的簽證沒有問題，一下子就被放行，她眼睜睜看著老公過海關，自己卻被叫進隔壁的小房間，讓她心裡頓時緊張了起來，不過當下海關人員保證會請翻譯過來，才讓她小小安心。

▲▼方馨專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲方馨分享與老公到美國的驚魂記。（圖／記者周宸亘攝）

被海關叫進小房間後，方馨回憶當時的場景「就像銀行櫃檯叫號一樣」，只是跟她一起在旁邊等待的人都「長得很怪」，一直到叫到她的名字後，翻譯也沒有出現，她只能硬著頭皮用英文說道「我不會講英文」，沒想到海關一聽馬上回應「妳現在不就在講了嗎」、「妳是沒有讀書嗎？」、「妳跟男友一起來，那他現在出去應該去找別的女人了吧？」一連串無禮又輕蔑的話語讓她相當慌張。

▲▼方馨專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲方馨分享與老公到美國的驚魂記。（圖／記者周宸亘攝）

回想這段記憶仍歷歷在目的方馨說道「我很像進去有三四個小時」，後來美國海關找了一個亞洲面孔的空服員來當翻譯，沒想到對方根本不會講中文，讓她又更加絕望，幸好該名空服員邊走邊抱怨，讓已出關的老公聽到，丈夫連忙上前表示自己可以幫忙翻譯，才成功進到小房間解救她，也讓這段海關驚魂記劃下完美的句點。

▲▼方馨專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲方馨分享與老公到美國的驚魂記。（圖／記者周宸亘攝）

想到這段美國處女遊，方馨仍心有餘悸笑說「我跟美國真的不合」，幸好當下離開機場，到租車處時，她才發現老公其實偷偷安排了一台她想買的車，對方甜蜜說道「妳不是想買這台嗎，現在先給妳試駕一下」，貼心的舉動讓她更加認定對方，會在她焦慮的時候適時給予安慰，且情緒穩定地安撫、陪伴她。

服裝提供：Club Monaco

場地提供：red space

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

方馨

推薦閱讀

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

3小時前

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

16小時前

Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

Andy「疑心肌梗塞」掛急診！虛弱插鼻管畫面曝　認：心理壓力太大

17小時前

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

快訊／王柏傑反擊了！被爆婚禮潑謝欣穎飲料：那晚有眼睛的都知道是誰

9/17 10:52

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

15小時前

「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠

「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠

7小時前

林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！結婚10年「想清楚再跳入」她建議超中肯

林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！結婚10年「想清楚再跳入」她建議超中肯

6小時前

楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！　曝手術近況「李榮浩全程陪伴」

楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！　曝手術近況「李榮浩全程陪伴」

14小時前

陳沂去年砸3000萬北市買房　不到1年半還完千萬房貸…親揭原因

陳沂去年砸3000萬北市買房　不到1年半還完千萬房貸…親揭原因

4小時前

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同行回家」 終於鬆口她身分

9/17 11:29

成毅陷負評！同劇台灣女星發聲「好好愛護他」：像這樣的後輩很少

成毅陷負評！同劇台灣女星發聲「好好愛護他」：像這樣的後輩很少

6小時前

三部因「換角」意外封神的韓劇！《暴君的廚師》天選李彩玟收視人氣雙爆

三部因「換角」意外封神的韓劇！《暴君的廚師》天選李彩玟收視人氣雙爆

14小時前

熱門影音

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD

周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉

郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉
梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
蕭敬騰.周杰倫比網球　「他兒子比較強」

蕭敬騰.周杰倫比網球　「他兒子比較強」
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
郭書瑤超寵粉「衝下台合照」嗨翻

郭書瑤超寵粉「衝下台合照」嗨翻
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

楊謹華又遇柯佳嬿「不是宿敵，是緣分」　和她相約慶祝..揪記者：來看我們抓頭髮

楊謹華又遇柯佳嬿「不是宿敵，是緣分」　和她相約慶祝..揪記者：來看我們抓頭髮

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

阿Ken揭與周杰倫兄弟情「有需要就挺」　笑：蹭他對演藝事業不一定有幫助！

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

蕭敬騰愛看「X調查」炫耀「我就是會員」　話家常「等等要逛街」Summer：不用硬講

蕭敬騰愛看「X調查」炫耀「我就是會員」　話家常「等等要逛街」Summer：不用硬講

看更多

【殺紅眼】44秒狂砍女友31刀！　17歲男殺人罪護送少年法庭

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

串流收視週榜／全智賢《暴風圈》太強！4新播韓劇看點…台人追起宮鬥短劇

18分鐘前0

劉雨柔命危當媽　海產阿公轉性當「蘭花阿嬤」太震驚

18分鐘前0

Energy超越極限！　明年重返小巨蛋放話了「空中挑戰16轉」

39分鐘前0

QWER手燈遭批抄襲！　THE BOYZ粉絲怒抗議：擴音器是THE BOYZ的

40分鐘前0

大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」！門一開竟是大咖女歌手 結局反轉

1小時前1

「幻想我跟各種男人外遇」伴郎、快遞都懷疑　女星怒控總裁前夫！

1小時前0

沈玉琳成女兒傻瓜！　堅持3年「每天早起送上學」只為珍惜親子時光

1小時前0

獨家／姜棟元24hrs貼身保護！全智賢淪陷：對他著迷　拍戲每天炫耀

1小時前31

HowHow鮮少放閃原因曝！感性謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」心裡話全說了

1小時前0

專訪／HowHow遭廠商嗆「難笑」遇挫折！　頻道創立18年心路歷程曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏
    3小時前3227
  2. 上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息
    16小時前3617
  3. Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！
    17小時前5230
  4. 快訊／王柏傑反擊了！
    9/17 10:52165
  5. 獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊
    15小時前2215
  6. 「台大五姬」剩1人活躍演藝圈　她當老闆發「不自殺聲明」闢謠
    7小時前1211
  7. 林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！
    6小時前102
  8. 楊丞琳結婚6周年曬牽手放閃照！曝手術近況
    14小時前2211
  9. 陳沂北市砸3000萬買房　不到1年半還完房貸！
    4小時前1815
  10. 快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同
    9/17 11:2945
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合