開箱直擊／連Jennie都愛用！推聯名松菸快閃「本人親簽」運來台灣

記者吳睿慈／台北報導

南韓天后Jennie愛用水瓶聯名款登台！國際品牌Stanley 1913以經典設計與頂級保冰保溫性能聞名，Jennie本就是品牌愛用者，近日宣布聯手推出「Stanley 1913 x JENNIE午夜寶石系列」，快閃店於9月19日至9月30日將在台北松菸南向製菸工廠一樓東側盛大開幕，現場以「後台視角」為靈感，帶領粉絲走進 JENNIE 的專屬世界，一同感受她的音樂、時尚與獨特風格，並近距離體驗這個奢華設計系列。

▲▼Jennie與品牌推出聯名款，松菸設立快閃店。（圖／永新瓦提供）



Jennie以真實前衛的個人風格， 為品牌帶來獨一無二的創意火花，本次限量合作包含奢享吸管隨手杯 2.0、奢享曲線隨行瓶兩種款式，聯名系列呼應了自我表達、時尚與個性，正是品牌與藝人共同堅持並希望與粉絲分享的精神。

▲Jennie親簽水瓶在場內。（圖／記者吳睿慈攝）



限量聯名系列將於9月19日正式上市，保溫瓶還附上由Jennie親自操刀創作的水豚設計吊飾NINIBARA、品牌飛熊和Jennie個人名牌，為產品增添個性魅力。快閃店裡更擺有Jennie親簽水瓶，粉絲可前往朝聖。

▲▼快閃店於19日正式開幕。（圖／永新瓦提供）



這次推出聯名，Jennie也分享道：「我非常喜歡這次產品的呈現方式，也相信粉絲能一眼感受到屬於我的『JENNIE』元素，我們在每個細節中注入了個性與活力，希望大家都能感受到這份心意。」Stanley台北松菸南向製菸工廠一樓東側開設限時快閃店，從9月19日起到30日為止，營業時間為每日11點到19點。

JENNIE聯名商品台北松菸快閃店活動訊息：

地點：松菸南向製菸工廠一樓東側（台北市信義區光復南路133號）

期間：2025/9/19 (五) - 2025/9/30 (二)

時間：11:00 - 19:00（每日）

9/19 - 9/24 線上預約（ACCUPASS 實名登記制，每人限一場次）

9/25 - 9/30 現場排隊，每日早上 10:00 於快閃店門口發放號碼牌，每半小時20人入場

特別提醒：

商品數量有限，售完為止