KIRE超狂「情慾戰袍」炸巨肌！　破尺度「坐爸爸大腿」嗨翻

KIRE二度前進英國舉辦巡演，身著大膽的「情趣時尚」風戰袍，狂秀結實六塊肌，在「激情擂台」LIVESHOW上不僅性感熱舞，性張力更是噴發，演唱會更添創舉，邀歌迷上台一同「健身」，火辣尺度突破以往。

其中在倫敦場演出中段，KIRE特別抽中與一位女生粉絲及一同到場的粉絲爸爸上台互動，只見原本內向的粉絲爸爸，一上台便立刻被 KIRE 的舞台魅力所感染，在全場粉絲的歡呼聲下，不僅展現近距離熱舞，KIRE更坐在粉絲爸爸大腿上，讓他環抱並撫摸他的身體，引發全場粉絲尖叫聲連連。

而這段意外超展開的爆笑大尺度互動也立刻被粉絲錄下並迅速在社群平台瘋傳，更有海外網友表示：「 Daddy 是演場會最棒的環節」、「我很懷念有 Daddy的演出！」

KIRE透露自身「養肌」撇步：「盡量維持每天健身，另外飲食上我選擇少油、高蛋白和原型食物，比如雞肉、海鮮。簡單乾淨的飲食搭配規律運動，讓我能隨時保持最佳狀態。」

演出前，KIRE也展現對粉絲的誠意，親自與倫敦450位VIP粉絲逐一合照。不少粉絲精心準備自製服裝與應援配件，KIRE感受到滿滿用心。他笑說，每次近距離交流都能替彼此心靈充電，希望粉絲帶著難忘回憶回家。