專訪／林依晨大尺度床戰吳可熙「在初戀前無法招架」　產後曝心聲：當媽要自私點

記者蕭采薇／專訪

林依晨今年4月生下二胎「小小林」，升格為二寶媽，產後復出的首個工作，就是為擔任監製和主演的電影《失明》宣傳。她在電影中飾演力求完美，卻被壓得喘不過氣的醫生娘，卻在一個個沈重的包袱中，從情慾找到出口。林依晨現實中也是媽媽，她的心得是：「要自私一點，沒有讓自己充電，我沒有辦法繼續再付出。」

▲《失明》林依晨專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲林依晨為電影《失明》首度擔任監製，也接下女主角的演出。（圖／記者林敬旻攝）

林依晨首次擔任電影長片監製，她不諱言，是為了力挺導演周美豫－也是林依晨合作了20多年的經紀人。但她笑說，一開始其實完全沒想過要演出，因為在《失明》的原著短篇小說中，其實是兩個中年男子和一個女孩的故事，「但有次討論時，我提議性別對調，好像可以更彰顯出女性的困境。」沒想到周美豫就這麼拍板定案，並直接對林依晨說：「妳來演吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林依晨在《失明》中飾演的是事必躬親的醫生娘，還有個高中生兒子劉敬。她笑說：「我想過如果我早一點踏入婚姻，應該是有可能有這麼大的兒子的。」但她也坦言，這樣一個過著以老公、兒子為中心的生活，她腦海中浮現的第一個字就是「累」。

▲《失明》林依晨專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《失明》是林依晨升格二寶媽後，產後復出的第一個作品。（圖／記者林敬旻攝）

那麼對應如今也是二寶媽的林依晨呢？她想了想說道：「我現在比較是偏盡力就好，我也是個會突槌、落漆的母親，有時候也會很想就癱軟的床上。每個人都會犯錯，每個人都會有累的時候，如果真的有出錯，就放過自己吧。」

和片中不同的是，林依晨有自己的工作，而不是全職家庭主婦，她坦言，對自己來說，演藝工作和媽媽、太太的角色，就像是互為充電站，「這邊累了就去另一邊休息一下，身為媽媽要自私一點，沒有讓自己充電，我沒有辦法繼續再付出。」

▲《失明》吳可熙、林依晨專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《失明》吳可熙、林依晨飾演大學時期的舊情人，卻意外在多年後演變出婚外情。（圖／記者林敬旻攝）

《失明》中的林依晨雖有家庭，卻在碰到大學初戀的同性愛人時，找到了壓力宣洩出口，也成為林依晨尺度最大的情慾戲演出。吳可熙飾演林依晨的舊情人，她笑說：「我開拍前有瘋狂看依晨大概20歲的照片，差不多就是《惡作劇之吻》那個時候。」

▲《失明》吳可熙專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳可熙眉宇間的英氣，讓她拿下《失明》中「男女通吃」的角色。（圖／記者林敬旻攝）

兩人透過不斷排戲，建立身體的親密度，事前導演周美豫還帶著兩人到女同志酒吧見習，吳可熙說：「我在門口，看著導演穿著風衣、牽著未婚妻走過來，就覺得好帥。」而林依晨也稱讚：「會選可熙就是看到她眉宇間，有很有英氣的感覺。」說著說著，她突然像小女孩般笑說：「我想任何人，在初戀在面前，都無法招架吧！」《失明》將於9月19日全台上映。

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

