戴夫法蘭科拍《永遠在一起》噁到乾嘔　導演自爆「變態」效法台灣神片《咒》

記者蕭采薇／綜合報導

再掀「肉體恐怖」浪潮的驚悚片《永遠在一起》（Together），以最極端的方式，刻劃兩性依存這道主題。導演麥可山克斯（Michael Shanks）設計出各式扭曲又瘋狂的肉體場面，他更在受訪時提及，想要向2022年上映的台灣恐怖片《咒》看齊。不過畫面太噁心，連男主角戴夫法蘭科（Dave Franco）都忍不住現場乾嘔。

▲《永遠在一起》導演麥可山克斯（左）透過「肉體恐怖」，滿足有點變態的自己。（圖／采昌提供）

《永遠在一起》是麥可山克斯的首部自編自導長片，他期望以最極端的方式，描繪兩性依存這道主題。熱愛恐怖片的他，認為「肉體恐怖」完全符合本片核心，並表示：「在其他類型的恐怖片中，通常你還是有機會逃跑的，但以肉體恐怖類型來說，恐怖的源頭其實就在你體內，是無法逃避的。」

他更自爆：「而且我還可以拍出各種瘋狂場面，滿足我心中熱愛恐怖片、甚至有點變態的自己！」因此他在片中設計出各式扭曲又瘋狂的肉體恐怖場面，從頭到腳都不放過，其中一幕甚至因為太過噁心，就連男主角戴夫法蘭科都忍不住現場乾嘔。

▲《永遠在一起》有許多噁心的肉體恐怖場面。（圖／采昌提供）

麥可回憶：「有一幕關於頭髮的戲，我一想到這段就覺得『太噁！太扭曲！』我一定要放到電影裡面，甚至還要說服製片留下這個鏡頭，我真不敢相信他們最後願意讓我這樣做！之後戴夫在拍的時候，還有還有乾嘔。」

▲《永遠在一起》以最極端方式，刻劃兩性依存這道主題，左為艾莉森布里，右為戴夫法蘭科。（圖／采昌提供）

《永遠在一起》導演麥可山克斯，本身就是恐怖片狂熱粉絲，他更提及台灣破億國片《咒》，並表示：「某些突發驚嚇和恐怖畫面，我其實很受亞洲恐怖片影響，有一部 2022年的台灣電影《咒》，裡面有一張超級嚇人的女人臉。我們這部片也有一幕可怕的女人臉，就是想要達到《咒》的境界！」《永遠在一起》將於9月26日在台上映。