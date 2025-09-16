小鬼逝世5周年…麻衣曝當年收噩耗過程　排隊結帳崩潰：以為惡作劇

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，享年36歲，16日適逢逝世五周年，不少好友都發文緬懷。而曾多次與他在節目合作的女星麻衣，16日也在社群發文，分享當年聽聞小鬼去世消息的過程，感性表示：「miss you…我的老戰友。」

▲麻衣16日發文緬懷小鬼。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113、aes_alien）

麻衣提到，在2020年9月16日小鬼過世當天，自己正帶著兒子與朋友到隅田水族館遊玩，「剛好看完水母，出來選伴手禮時，看了一下手機你的消息。不敢相信我以為是惡作劇，滑了幾遍SNS還是一樣。」

因為突如其來的消息，麻衣在排隊結帳時情緒潰堤，眼淚止不住滴落在手機螢幕上，朋友見狀急忙安慰，「隔天去公園看看藍天空想著他。一直在想，好想再見到他一次。」

▲▼麻衣曾多次與小鬼同台。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

麻衣感性地對小鬼喊話說：「你記得嗎？我和你的組隊是好強的，每次都過關。」她也附上兩人過去的同框舊照，寫下「想念你」，表達對於小鬼的懷念。