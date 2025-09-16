陳芳語跨界苦練客語！　合作創作才女吐緊張心聲

▲ 陳芳語首次與黃宇寒合作。（圖／ 新視紀整合行銷提供）



記者翁子涵／台北報導

「2025全球客家流行音樂大賽」總獎金新台幣105萬元整，開放報名至9月30日，客家委員會首度邀請破億小天后Kimberley陳芳語擔任代言人，近來積極投入形象歌曲創作，邀請「金曲客語才女」黃宇寒、製作人 Tower陶逸群聯手創作並投入製作，透露形象歌曲同時會有三種語言的轉換，陳芳語下足苦心徹夜練習力求完整詮釋歌曲意境，直言難度好高、唱得好過癮，更讚嘆客語又美又細膩。

▲ 陳芳語大讚客語很美。（圖／ 新視紀整合行銷提供）



陳芳語首次與黃宇寒合作，坦言跟厲害的音樂人合作都會很緊張，也代表自己很在乎，歌曲由陳芳語創作詞曲，再由黃宇寒延續相同精神創作客語歌詞，在收到黃宇寒創作的客語歌詞非常的喜歡，更讚嘆客語真的好美、好細膩，因此更是加倍認真練習，希望可以把歌曲最真實的情緒表達出來。

曾參與選秀節目的陳芳語，以及多次參與創作比賽的黃宇寒，兩位都因為站上比賽的舞台而引發注目並且在樂壇發光發熱，也特別鼓勵喜歡唱歌、喜歡創作的朋友，一定要來報名「2025全球客家流行音樂大賽」，不僅是因為高額獎金，還可以透過比賽的大舞臺讓自己被更多人看見、聽見。