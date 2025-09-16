樂天新MC「人生第一次入圍金鐘」！激動淚崩：阿爸我要去走紅毯了

記者潘慧中／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類入圍名單已於15日公布，徐乃麟、曾國城、張文綺、籃籃、徐凱希和巫苡萱以《天才衝衝衝》睽違4年再度被提名綜藝節目主持人獎，令粉絲又驚又喜，巫苡萱更是激動直呼：「阿爸阿母～～你女兒入圍金鐘獎了！阿爸我要去走紅毯了！嗚嗚不敢相信！！」

▲巫苡萱得知入圍後情緒非常激動。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



得知入圍金鐘獎後，巫苡萱難掩激動心情，並附上大哭的表情符號，「想了很久的金鐘獎竟然真的入圍了！！金鐘獎第60屆『綜藝節目主持人獎』我們來了！心情真的非常激動！這是我的第一次入圍。」

▲巫苡萱首度入圍金鐘獎。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



更重要的是，巫苡萱想特別感謝一些人，「謝謝評審老師給予的肯定！！也謝謝老闆！！謝謝製作人全哥！！謝謝常在公司想題目到凌晨才回家的製作團隊！謝謝乃哥城哥！還有我的好搭檔們！！」

巫苡萱也不忘向觀眾表達感激之情，她坦言加入《天才衝衝衝》之後，都不斷督促自己進步，「每天都撥時間看書充實知識。」但她仍強調，這份榮耀並非一人之功，「天才衝衝衝的榮耀是大家一起努力來的！！謝謝有你們！謝謝大家。」

▲巫苡萱謝謝所有的工作夥伴。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



事實上，巫苡萱2016年拿下LamiGirls海選冠軍後，便辭掉銀行工作改當啦啦隊，直到日前才正式卸下此身分，轉型為球團MC。事後，她坦承最大挑戰是咬字部分，雖然「可愛ㄆㄧㄚˇ音」已成為她在綜藝節目中的特色，但轉型為MC後，她需要展現更多專業與氣場。於是，她決定「每天強迫自己多閱讀，改進咬字和語氣，努力突破自己，讓主持風格更具魅力」。

