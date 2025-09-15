小鬼逝世5周年！KID「世界喜歡日」懷念好友　貼文藏洋蔥看哭網友

記者孟育民／台北報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，16日適逢逝世5周年。好友KID恰巧這幾天在帛琉錄《玩很大》外景，回憶起過往點滴，感性說：「7年後，玩很大又帶我們來到同一個地方，我們又再度踏上了星象島，一樣的橋、一樣的風景、一樣的老闆。」在如此剛好的時間，又獲得半天空閒，於是他度過了「世界喜歡日」，以此懷念小鬼，貼文曝光後也讓不少粉絲看哭，直呼：「鬼哥永遠在我們心中」、「好想小鬼」。

▲▼KID過「世界喜歡日」懷念小鬼。（圖／翻攝自IG／circuskidd）

[廣告]請繼續往下閱讀...

KID經營的YouTube頻道「野人七號部落」，2022年邀請小鬼遊龜山島，更把這一天訂為「世界喜歡日」，以此紀念珍貴的友情。KID此次錄影空檔，到了帛琉玩sup，恰巧遇到小鬼逝世5周年，讓他感觸地說：「這也太剛好了吧！因為屬於我們的『世界喜歡日』不就是在這個時候嗎！另外前年野七也是在這拍攝的，這一切的一切都太巧合了！於是當機立斷拍了野七世界喜歡日。」KID貼文除了曬出小鬼照片，連同歌曲也選用他的〈地球上最無聊的下午〉，用屬於自己的方式懷念好友。

▲KID貼文選用小鬼歌曲，並放上好友照片。（圖／翻攝自IG／circuskidd）

對於今年《玩很大》沒入圍金鐘獎，KID則說：「在機場雖然得知玩很大沒有入圍，但是我想這一切都是最好的安排，我們仍然持續的玩下去，辛苦很多新來的紅隊弟弟妹妹們，他們一定很失望吧！但我們還是會繼續玩下去，這很重要啦。」

不過，他另一個節目《《上船了各位！》入圍實境節目主持人獎，他也表達感謝，「就說這很玄咩～～謝謝大家的簡訊跟訊息，村長依然會繼續努力參與一些很不可思議的企劃，謝謝大家，謝謝我的家人啦，愛你們啦。」