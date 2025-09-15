亞亞懷孕臉腫、衣櫃全穿不下　陷容貌焦慮哭了：不認識自己

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）6月底公開結婚及懷孕的雙喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉肚子裡的寶寶是男生，消息一出喜獲一票祝福。今（15）日她在IG發文坦言，懷孕初期陷入嚴重的容貌焦慮，曾因為臉腫、衣服穿不下而默默偷哭，「感覺完全不認識自己。」

▲亞亞6月底公開結婚懷孕雙喜訊。（圖／翻攝Instagram／yayaaniki546）

亞亞在坦言懷孕後身體發生不小的變化，不僅褲子突然都穿不下，臉蛋也水腫到臉像麵龜，加上體重機上的數字不斷上升，都讓她感到非常不安。這份焦慮也嚴重地影響她的生活，亞亞透露，自己曾無數次，在出門前看著滿是漂亮衣服的衣櫃，卻因一件都穿不下，而在原地默默掉淚。

▲亞亞坦言懷孕後嚴重容貌焦慮。（圖／翻攝Instagram／yayaaniki546）

亞亞透露在這段期間，曾嘗試拍了一些短影片，但每當看到畫面中，那個水腫的自己時，竟有種陌生感，甚至連剪輯都不想剪。就在她深陷焦慮時，同為人母的女星蘿莉塔拿了一袋衣服給她，並鼓勵她：「你現在就是最可以露肚子的時候。」這番話讓亞亞開始轉念，不再將孕肚視為身材走樣，「開始學會跟懷孕中的自己相處」，並找到讓自己舒適的穿搭，重新找回了自信。