正妹YTR嗆韓男「尺寸小」遭連甩2巴掌！　劉力穎還原挨揍經過

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber劉力穎以拍攝生活影片走紅，不料最近突然透過IG限動曬出多張傷勢照，透露自己在韓國因拒絕陪睡陌生男子而被暴打，並痛批當地警察很爛，照片曝光後立刻掀起討論及關注，稍早她再度發聲，並在Threads發布長文，還原整起事件的完整經過。

▲劉力穎。（圖／翻攝自Instagram／liying0731）

劉力穎表示，事發當晚她和兩名友人在店家樓下，討論要繼續喝還是要回家，當時，有兩名陌生男子上前搭訕，其中一位對她的朋友毛手毛腳，另一位也一直跟她勾肩搭背，做出許多不尊重的肢體接觸。她見狀後立刻要求對方不要這樣碰她們，不料，這個舉動竟為她惹來了後續的暴力對待。

劉力穎透露，在她出言制止後，該男子竟惱羞成怒，對她比了中指，她也隨即以韓文回罵髒話，雙方爆發激烈口角。沒想到，對方突然情緒失控，打了她一巴掌，讓她當場傻眼。然而，劉力穎並未因此退縮，反而回嗆對方：「雞雞那麼小才只敢動手打人嗎？」這句話徹底地點燃對方怒火，讓該男子又再打了她一巴掌。

▲▼劉力穎在韓國被打。（圖／翻攝自Instagram／liying0731）

在這場衝突中，最讓劉力穎感到心寒的，莫過於旁人的冷漠。她表示，當她開始大聲尖叫、引來路人圍觀後，曾有三名韓國男子主動上前，詢問是否需要幫忙報警。原以為得救的她，立刻大哭請求協助，不料對方在得知她是外國人後，竟當場取消報警，讓氣不過的她，在邊扭打的過程中邊自己報警。

警方到場後，這場暴力事件才終於告一段落。然而，劉力穎卻在此時，面臨了另一個難題。她透露，由於同行友人有簽證的關係，為了怕她們日後遭到刁難，「在警察來之前我就先叫她們走開」。面對警方的詢問，她表示：「警察問我說要怎麼證明他有打你跟做出傷害你的動作？我說你是不會看？」

【劉力穎Threads全文】

大家好，我是事件本人。本來沒有要把事情鬧大的，只是想記錄在自己的IG限時動態。

休息了整整兩天因為身體真的很痛也沒有力氣，起來後發現整個手機都爆炸了，各種新聞媒體，各種文章，各種網友的關心，也有一些謾罵，現在就來直接還原事情的經過。

一開始就是跟兩名朋友在店家樓下討論等一下我們要繼續喝還是要回家，當然我們的穿著都是非常正常的，T血牛仔褲，完全沒有露出女生性感的部位。討論的時候那兩位加害的男生也在，應該說是一位，因為另外一位男生他其實是在之中勸架的。反正就是我們在跟朋友商量的時候，其中一位男生就一直摸我朋友，搭肩啊摸他頭啊勾著她，我看出我朋友不舒服了，所以我說了請不要這樣碰我朋友，你們什麼關係都不是，那位男生說了可以送我朋友回家，我朋友也說了不用，但那位男生還是一直身體觸碰我朋友，另外一名男生也是一直跟我勾肩搭背，我就說了我們不是你的誰請不要這樣碰我們（但我的態度是帶著一點恥笑的）後來其中那位碰我朋友的男生他就比了我中指，我說你敢的話再比一次啊，所以他就比了，後來我就罵了一句大家都知道的西八。之後就發生了那位男生打了我一巴掌，後來我忍不住後我就說了雞雞那麼小才只敢動手打人嗎？所以他又在打了我一巴掌。後來我說了你在打一次試試看，他用了很諷刺的態度說對不起好嗎？但是我實在氣不過他為什麼可以打我巴掌還對我朋友摸上摸下，所以我說你在給我道歉一次，給我好好真心的道歉，所以他又道歉了一次，但也是伴隨著那種嘲笑的道歉方式，在道歉的過程我們拉扯了很多次，朋友也在旁邊勸架，但我的個性本來就是你碰我了你就應該受到懲罰，所以我開始大聲尖叫說你憑什麼打我？之後開始路人越來越多人在看，其中旁邊有三名比較熱心的韓國男生問我需要幫你報警嗎？我一聽到後我就直接大哭的跟他們說拜託幫我報警，後來打我的那位男生跟他說不用報警，但原本要幫我報警的那三位男生聽到我是外國人後就取消報警了，於是我氣不過我自己在邊扭打的過程中邊自己報警了。

在等警察來的過程中搭訕我們的那兩位男生想走，是我一直拉著打我的那個男生的包包。

不到五分鐘後警察來了，他把我跟打我的男生分開詢問，警察來了後我又忍不住大哭，我邊哭邊講他打了我巴掌，還對我做了一些嘲諷的事情，警察問我有誰看到，但因為我朋友有簽證的關係，所以在警察來之前我就先叫她們走開，我怕之後影響到她們的簽證。

後來警察問我說要怎麼證明他有打你跟做出傷害你的動作？我說你是不會看