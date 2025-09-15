《天才衝衝衝》睽違4年再入圍金鐘！　徐乃麟「平常心發聲」證實不出席

記者孟育民／台北報導

第60屆金鐘獎節目類、戲劇類頒獎典禮將於10月17、18日在台北流行音樂中心舉辦，入圍名單也在今（15日）公布。徐乃麟、曾國城、張文綺、籃籃、徐凱希、巫苡萱以《天才衝衝衝》睽違4年再入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎。對此，徐乃麟對此表達感謝：「謝謝大家喜歡《天才衝衝衝》，謝謝評審的肯定，對入圍保持平常心」徐乃麟向來不出席金鐘獎，前幾天受訪時也坦言：「我絕對不會去！」

▲徐乃麟向來不參加金鐘獎。

而公布入圍當下張文綺正好在敷面膜，表示要隱忍掩蓋不住的喜悅真是太難了，「謝謝評審看見我的表現給我鼓勵，我主持天才衝衝衝有11年了，這些年節目內容不斷推陳出新，主持人也時有調動，都是為了讓觀眾保有新奇感。非常謝謝我的搭檔們給我強大的安定感、謝謝老闆跟製作人讓我有很大的空間發揮，還要謝謝城哥跟乃哥，激發我不同的表現，這個入圍真是太不容易了，謝謝金鐘獎。」

籃籃也感動地說：「很榮幸能夠跟優秀的主持夥伴們一起入圍金鐘，凱希生日會時許下願望，希望四個女主持能再次一起入圍金鐘，真的入圍了卻感覺很不真實，謝謝公司和大哥們的提攜與栽培，能再次入圍真是太棒了。」

▲《天才衝衝衝》徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃。



事實上，徐乃麟4年前就曾說就算入圍也不會出席，更認為現在典禮是多此一舉，「我們也把機會留給後生晚輩，我們很努力，得獎去也就是辦個派對，這個派對一點意義都沒有，又花那麼多錢，你說有鼓勵到什麼？我沒有看到。」