逃兵入圍金鐘獎　威廉「是這陣子最開心的事」

記者葉文正／台北報導

即便六棒有不少人沒當兵，發起節目的威廉還因逃兵被逮，但《來吧！哪裡怕》仍是入圍益智實境節目獎與主持人獎，對此威廉等六棒也發聲了。TVBS回應：「感謝金鐘獎對優質節目的肯定，恭喜節目團隊以及主持人們，希望順利拿獎。」

敖犬（莊濠全）則興奮說，「出道20年以來第一入圍金鐘，好新鮮好新奇的感覺，恭喜棒棒堂入圍初體驗。」小煜（楊奇煜）也說感謝團隊及每個人用心付出，未來希望還能有機會合體幹大事。

閃兵的威廉則感謝大家，「是這陣子最開心的事，自己單飛主持也十來年的時間了，沒想到首次入圍還是跟自己的團員，我從來沒有想過，看來這真的是量子糾纏。感謝TVBS幫我們再糾纏一起，能夠入圍是對所有工作人員及六棒的肯定，期許未來我們還能夠繼續創作更多的不可能..。」

阿緯則感性說：「這次能和團員一起，人生第一次節目入圍主持人，真的超級開心，感謝TVBS給的機會、粉絲的支持，以及評審的肯定，點點心會繼續努力，帶來更多好吃的點心給大家，謝謝。」不忘幫餐廳打廣告。

小杰（廖允杰）也謝謝TVBS、謝謝華稷多媒體。這是團隊的努力豐盛，能被看見是幸福的。王子（邱勝翊）說謝謝評審的肯定，謝謝TVBS把我們青春的戰友集結在一起，完成未完成的夢。也希望未來能ㄧ直繼續把歡樂帶給大家，希望明年出道20年 能好好的再合體一次，開場演唱會屬於我們的演唱會。

朵拉是唯一一位女性，「一直以來我對於節目的心態真的很佛系，不知為何這次前一晚我身邊幾個講話很靈驗的朋友都突然跟我說，我感覺你明天會入圍耶，讓我突然對這件事有了期待。公布的瞬間是8年來一直陪伴我的經紀人小瑜第一個聯絡我的，我很感謝她是一個這麼棒的後盾，也很謝謝TVBS一直栽培我的長官們，還有哪裡怕的製作團隊、熱血製作人以及六棒哥哥們，能跟你們一起參與金鐘60，一定是我今年最棒的體驗。」