蕭敬騰出道18年有喜了！　首獻「第一次」嗨喊：很期待

▲ 蕭敬騰加盟索尼音樂。（圖／記者莊喬迪攝）



記者翁子涵／台北報導

天王蕭敬騰今（15日）宣布喜訊，正式加盟索尼音樂，他以一襲俐落黑西裝帥氣現身，與索尼音樂大中華區CEO陳國威透過高科技機械手臂共同簽署合約，象徵「科技 × 音樂 × 時代」的融合，這也是老蕭出道18年以來首次「改嫁」，他開心直呼相當期待。

▲▼ 蕭敬騰和經紀人Summer連袂出席記者會。（圖／記者莊喬迪攝）



蕭敬騰更打趣笑說：「但我相信聽到他們聽到我的音樂計畫會緊張。」他笑稱自己有很多天馬行空的想法，每次開會，都讓公司同事忍不住深吸一口氣，不過他也表示：「都會找到平衡，但還是要有自己的想法。」至於簽約金？蕭敬騰則說自己不知道價錢，「從來不好奇，都是在自己本分上去努力，把自己做好。」

對於合作新東家，蕭敬騰坦言從沒想過自己會換，笑說：「肯定不是我的想法，但是我同意之下，都是Summer對外處理，肯定是對我最好的方式。」接著也開玩笑表示：「我還是做我該做的事情，公司說要把我推向世界，我就看它怎麼推。」Summer也打趣表示：「他意思是配合度一定不會太好。」

談及新作品進度，蕭敬騰表示自己從沒停下創作腳步，「也許很快（推出）喔，作品都準備好了！」經紀人Summer則表示：「這半年都壓著，是因為還在跟唱片公司做溝通，確定之後再分享，這次音樂蠻突破性的。」她也笑說以前老蕭寫的歌都會讓她「深呼吸」，「但蕭敬騰之所以是蕭敬騰，是他有他的味道，不想要因為世界變化，或滿足市場需求，做太多改變，但我們盡量平衡，讓他做自己。」也喜曝年底前會陸續推出新歌。