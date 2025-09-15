5歲兒「不認識生父」！歐陽靖0聯繫前夫：有什麼是爸爸才能做到的

記者潘慧中／綜合報導

女星歐陽靖2020年嫁給日籍攝影師男友，同年生下兒子，但夫妻倆因疫情分隔兩地，婚姻僅維持2年就結束。離婚已經3年多的她14日坦言，現年5歲的兒子並不認識生父，「2歲時有見面過短短10分鐘，但他也不知道那叔叔是誰？」

▲歐陽靖坦言兒子完全不認識生父。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



雖然自認能母代父職，但歐陽靖仍有憂慮的地方，「還是多少會擔心有什麼事情是『爸爸才能做到的』？」若姑且不談刮鬍子、青少年時期的性教育，「沒有爸爸的男孩子會缺乏什麼呢？很希望能有在單親家庭（母親）長大的男生給我建議！」

針對網友可能的疑慮，歐陽靖也補充說明現況：「我與前夫是0聯繫的狀態，會找機會帶兒子認識自己生父，但依然不可能讓生父養育（前夫有情緒不穩問題，我會擔心）。」她更強調不打算再婚、沒興趣交男友，「我家沒有男性成員，只有媽媽跟阿嬤。」

▲歐陽靖和媽媽譚艾珍一起撫養兒子。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）



歐陽靖認為，兒子在校園日常仍有男性榜樣，「上學有男同學，老師也有男性，所以日常是有每天跟『男性』接觸的。他是獅子座大E人、鋼鐵直男，所以我不擔心他的男性同儕問題。然而，她還是想知道「家庭中男性長輩角色對於男孩成長的助益」，如果能做得到，她會盡力母代父職補足那一塊。

