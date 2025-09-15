台中搭公車是玄學！以為準時到站牌「卻見車子背影」…網：要賭人品

記者陳芊秀／綜合報導

「優客李林」李驥近年因推動自學教育而移居台中。他近日在社群平台發文，分享自己從台北搬到台中5年，仍在適應的挑戰之一，就是搭公車。他並附上多張照片，包含一張在公車上望向窗外的側臉自拍照、台中晴朗的街景、以及他日常使用的公車動態APP截圖，寫實記錄了他的通勤日常。

▲優客李林李驥發文分享搭公車挑戰（圖／翻攝自臉書）

李驥在文中形容，台中的公車到站時間是門「玄學」。他表示，由於班次不像台北那麼密集，即便頻繁使用APP查詢，公車的實際到站時間仍會因路況、人流甚至司機心情而充滿變數，時而提早抵達，時而只能目送車尾燈遠去。為了不錯過車，他笑稱自己已學會提早10分鐘到站牌等候，並將這份等待視為一種對城市的「敬意」與個人的「修行」。

儘管充滿挑戰，李驥表示自己很享受搭公車的時光。他將車窗邊的座位，比喻為「咖啡廳角落」，是一個可以圍籬起自己小宇宙、恣意觀察內外風景的空間。他也將等車的零碎時間轉化為創作的空檔，笑問不知道有沒有粉絲發現，他早晨貼文的打卡地點，其實都來自同一個站牌。最後感性寫下：「台中的公車，總有驚喜。而我，也在這些驚喜裡，慢慢學會了等待與觀察。」

▲李驥提早到公車站牌等。（圖／翻攝自臉書）

李驥的發文掀起熱烈迴響，網友回應「我也是常被公車APP搞瘋的人！通常都要開估狗（Google）+台中等公車互相比對」、「台中還有幽靈公車，明明標示再5分鐘到，然後一眨眼這班公車就消失了」、「與您一樣，對台中公車的到站哲學很有共鳴」、「台中市的公車到站時間，真的要賭人品」。同時也有網友力推其他的公車APP。



【李驥全文】

《總有驚喜的台中公車》

在台北生活了大半輩子，近五年才因為自學教育的推動搬到台中。除了台中不太下雨這件事挑戰了我這個北部人的雨具習慣之外，搭公車也是另一個還在適應的挑戰。

我其實喜歡搭公車。那是一種「咖啡廳角落」的概念：你可以在車窗邊圍籬起自己的小宇宙，恣意觀察車內外的風景，甚至冒著過站的風險寫一篇貼文（像現在這樣）。

只是這一切的前提是——你得先搭得上公車。

在台中，我使用查公車的 app 比在台北頻繁得多。因為車班不像台北那麼密集，查車成了日常儀式。但即使查了，公車的到站時間仍然是個玄學：路況、人流、甚至司機的心情，都可能讓預測成為參考值。

有時你以為還要等五分鐘，結果一抬頭，公車已經悄悄逼近；有時你準時抵達站牌，卻只能目送它的背影遠去。

所以我學會了提前十分鐘到站牌等候，像是對這座城市的一種敬意，也是一種修行。幸好我可以用等待的時間寫點東西——你有發現我早晨貼文的打卡地點總是同一個站牌嗎？

台中的公車，總有驚喜。而我，也在這些驚喜裡，慢慢學會了等待與觀察。