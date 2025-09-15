快訊／房時赫被警方傳喚！遭記者狂拍追問　涉不正當交易吞4千億

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名娛樂龍頭公司HYBE（하이브）董事長房時爀（又譯：房時赫）打造天團BTS，怎料，他日前被爆出透過炒股不正當交易獲利4千億元（約近台幣100億元），警方7月直搗HYBE進行搜索，如今相隔2個月不到，正式傳喚他到案說明。

▼▲房時赫涉不正當交易吞4千億首度現身。（圖／翻攝自JTBC）



房時赫涉嫌詐欺性的不當交易，日前遭到韓國金融監督院發現在HYBE於2019年正式上市前，一邊向投資人謊稱「公司沒有上市計畫」，一邊卻疑似與公司親信設立私募基金（PEF），並把股份拋售給PEF，最終HYBE上市成功，而他在這段期間據傳實際獲利高達韓幣4000億元（約近台幣100億元），這項金流遭到韓國金融監督院懷疑。

警方過去已經前往辦公室總部搜索，房時赫則是發送信件向全體員工致歉，並表示將儘快回國接受相關機關的調查，「公司以及我的名字最近頻繁出現在負面新聞中，作為創始人兼董事長，我深感責任重大，並向各位成員表達真誠的歉意。」

▲房時赫道歉後快閃入內。（圖／翻攝自JTBC）



相隔2個月，身為娛樂大佬的他，也沒躲過被媒體閃光燈洗禮的現場，15日現身於警局，首度面對大眾，他停下腳步向大眾致歉：「很抱歉因為我的事情讓大家擔憂，我今天會誠實地接受調查。」面對記者的追問，他只回答：「我會在調查裡說明。」隨後快閃離開。