《混沌少年時》15歲童星奪艾美獎最佳男配！創史上最年輕得主紀錄

記者陳芊秀／綜合報導

美國影視圈盛事「第77屆艾美獎」頒獎典禮於洛杉磯舉行，一共頒發電影、影集、迷你影集等共26項大獎。其中15歲英國籍童星歐文庫柏（Owen Cooper）在《混沌少年時》憑著出色演出，勇奪迷你影集最佳男配角，並創下艾美獎史上最年經男配角紀錄。

▲15歲童星歐文庫柏憑《混沌少年時》奪艾美獎迷你影集最佳男配角。（圖／路透）

歐文庫柏手握獎座致詞：「站在這裡真的太不真實了。老實說，幾年前當我開始上這些戲劇課時，我根本沒想到自己會來到美國，更別說站在這裡了」、「但我認為今晚證明了，如果你用心聽、專注並勇敢走出舒適圈，你可以在人生中實現任何目標。3年前我什麼都不是，而現在我站在這裡。」他在英國出生，因參加戲劇學校表演課對演戲產生興趣，《混沌少年時》是他入行第一部戲劇作品。

《混沌少年時》在今年3月在Netflix平台全球上線，每集採取一鏡到底的方式拍攝，而歐文庫柏以精湛演技詮釋一個被控殺人的13歲少年。他致詞時激動高舉獎座，將這份榮耀歸功於家人與所有幕後團隊，成熟穩健的台風，再度獲得全場熱烈掌聲。