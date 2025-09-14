《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」　剛交往就同居

記者田暐瑋／綜合報導

田舞陽以《2分之一強》打開在台灣的知名度，雖然節目已停播，他依然活躍於螢光幕前。14日他無預警宣布結婚喜訊，曬出和老婆的婚紗照，「We are getting married！」而女方身分也被曝光，是擁有25萬粉絲追蹤的正妹網紅。

▲舞陽結婚了。（圖／翻攝自舞陽臉書）



舞陽在台灣演藝圈打拼15年，2021年就被目擊帶女友Anita見家人，穩定交往多年，14日宣布結婚喜訊，「沒錯！發文公布就這麼的突然！哈哈，在一起幾年了就發現結婚真是我們唯一的一條路！」坦言兩人當初認識才幾個月就同居，「說實在早就感覺在過一種夫妻的生活了！如果夫妻是這樣的話，那我們覺得很幸福的。」舞陽的新婚妻子是擁有25萬粉絲的網紅Anita，職業跟醫美相關，常在IG分享健身及旅遊照，頗受粉絲歡迎。

▲舞陽結婚了。（圖／翻攝自舞陽臉書）

深耕台灣的舞陽父母也都在台灣，曾向《ETtoday星光雲》透露，現在跟爸爸共同經營一家貿易公司，投入資金大約7位數，坦言受混血的身份的影響，工作上有時會有許多限制，而自己因為喜歡旅遊，2023年轉戰拍攝YouTube頻道，到處旅遊紀錄生活，也從中獲得許多資源。