《青你3》29歲男星癌末消失社群　罕見露臉近況曝光

記者王靖淳／綜合報導

29歲大陸男星蔣智豪自選秀節目《青春有你3》出身，他在2023年證實罹患肺癌晚期，之後便專心抗癌，較少更新社群，最近他難得透過抖音上傳一段唱歌的影片，近況曝光後，立刻湧入大批粉絲按讚及留言關心他。

▲▼蔣智豪。（圖／翻攝自微博／蔣智豪）

▲蔣智豪。（圖／翻攝自微博／蔣智豪lan）

透過蔣智豪在抖音上傳的影片可見到，他身穿一件深色外套，頭上戴著一頂黑色棒球帽，帽沿壓得較低，為他整體造型增添了一絲神秘感，接著他一邊哼唱著周杰倫的〈最長的電影〉，畫面曝光後不久，吸引不少人留言關心他的近況。為此，蔣智豪事後也現身回覆：「謝謝大家的關心。」

▲▼蔣智豪。（圖／翻攝自微博／蔣智豪）

▲蔣智豪罹患肺癌晚期。（圖／翻攝自微博／蔣智豪Ian）

事實上，蔣智豪自去年6月以來病情惡化，癌細胞因轉移至腦部，導致多發性神經膠質瘤，發作時痛苦不堪。蔣爸爸日前更發文透露兒子突然昏迷，經1個月的加護病房搶救後，才轉到普通病房，現階段情況雖然穩定，但仍需持續治療，「可後續費用像一座大山壓得我們喘不過氣。每一分錢都關乎孩子的健康與未來，懇請大家伸出援手，幫孩子渡過難關，感恩！」

▲▼蔣智豪唱歌影片。（圖／翻攝自抖音／蔣智豪Ian）

▲蔣智豪在抖音分享唱歌影片。（圖／翻攝自抖音／蔣智豪lan）

據蔣爸爸透露，妻子多年前同樣罹患肺癌，最終過世，自己為了照顧家人辭去了工作，家庭經濟陷入困境，房子甚至已經抵押2次，面臨被拍賣的危機，只能依靠微薄的低收入戶補助維持基本生活，他希望能籌集到30萬元人民幣（約136萬元台幣）的醫療費用，目前已有多位善心人士捐助近20萬元人民幣（約91萬元台幣）。

