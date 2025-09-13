《96分鐘》上映7天票房3200萬！　觀眾瘋狂三刷四刷讚「台灣電影新高度」

記者蕭采薇／台北報導

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，上映七天票房突破3200萬，逆勢奪下全台單日冠軍，不少觀眾盛讚「台灣電影的新高度」、「超乎預期的震撼體驗」，更引爆三刷、四刷風潮。

▲《96分鐘》上映七天票房突破3200萬，主演林柏宏、宋芸樺、李李仁、蔡凡熙感謝觀眾支持。（圖／華影國際提供）

隨著人潮湧入，各地戲院加開場次、調換大廳放映。《96分鐘》歷時九年打造，導演洪子烜以熟悉場景構築虛擬世界，描繪極限下的人性抉擇，逼問觀眾：「為了最愛的人，你願意犧牲多少？」主演林柏宏、宋芸樺、李李仁、姚以緹、蔡凡熙也在這週末全台跑影廳謝票，近距離感謝觀眾支持。

在《96分鐘》突破自我、全力投入角色的林柏宏感動表示：「看到大家這麼支持《96分鐘》，是身為演員最幸福的一刻。」受到大量觀眾肯定的宋芸樺深有同感：「在戲院看見每一張專注的臉、聽到觀眾真誠又不同的回饋，所有疲憊都變得值得。」

▲《96分鐘》上映七天票房突破3200萬，掀起全民觀影熱潮。（圖／華影國際提供）

歷時九年傾力打造的電影《96分鐘》，導演洪子烜選擇在台灣觀眾熟悉的環境中建構虛擬世界觀，其中包含高鐵列車運作的作業流程，都和真實的操作實務不同。除了緊張刺激的災難情節，《96分鐘》透過每一個角色在極限情境下的選擇與行動，描繪親情、愛情與責任的抉擇，激發觀眾反思：「為了自己最愛的人，你願意犧牲多少？」社群熱烈討論與分享觀後感，讓《96分鐘》成為當前最受矚目的全民話題電影。