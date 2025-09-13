馬妞「12惡疾」纏身還欠2千萬高利貸 今現身「肺部纖維化」無解

記者葉文正／台北報導

今年58歲的藝人馬妞（馬維欣）目前定居台中，平時靠直播和在遊覽車上叫賣商品維生，但日前傳出她有12種疾病，還欠2千萬高利貸，今天她終於現身「金曲傳愛・壯世代公益演唱會」，坦承心肌炎仍找不到原因，但肺部已纖維化，日吞14顆藥保命。

▲馬妞出席壯世代公益演唱會，身形略為浮腫。（圖／記者林敬旻攝）

馬妞坦言中年後身體狀況不佳，近幾年罹患12種難纏疾病，讓她長期奔走醫院，每天要服用14顆藥來控制病情；去年更坦承已經簽署放棄急救同意書，也同意器官捐贈。

▲馬妞(左起)、楊懷民、張琴等人出席壯世代公益演唱會。（圖／記者林敬旻攝）



馬妞這幾年身體出狀況，包括免疫系統崩潰、肺纖維化、紅斑性狼瘡、高血壓、腰椎滑脫、頭痛、暈眩、乾燥症、過敏...等，又因為所有病都有連動性，她先前不得不入院檢查治療；她多年前更因為咳到睡不著，檢查後才發現肺部纖維化就像是「菜瓜布」。

今年57歲的馬妞（馬維欣）目前定居台中，平時靠直播和在遊覽車上叫賣商品維生，但目前遊覽車的工作已相對減少。今她強顏歡笑表示：「現在很好，昨天氣喘發作，身體處於發炎狀態，免疫細胞不對勁，我是裡今天演出面最年輕的，但希望大家能做到，我也可以，我的病就是，攻擊到眼睛就會看不見，攻擊到骨頭就走不了路，現在都是坐直播，或是去大陸直播，靠這些工作賺錢養回自己跟還債。