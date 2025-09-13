安心亞比賽中累到哭出來　黃玉榮突被抬上輪椅

記者葉文正／台北報導

全台首創的大型混合健身運動競技節目《最強的身體》，播出後網路話題不斷，收視持續飆高。好看娛樂方也傳出喜訊，YT頻道影片突破一百萬觀看，對於節目的推出，帶動全民運動風潮有極大的貢獻，但安心亞比賽時卻哭了，增添不少變數。

▲安心亞崩潰哭出來。（圖／好看娛樂）

繼壯壯《全明星運動會4》黃隊參賽，新一集節目邀來黃、藍隊長郭泓志、錢薇娟擔任大來賓，兩位老朋友許久不見，再度同台依舊默契十足，一搭一唱笑料百出。郭泓志現場直接邀請錢薇娟報名組隊混雙，但卻被錢姐無情一句話：「不可能！」當場打槍狠狠拒絕郭泓志。

▲安心亞一開始自信滿滿表示：最喜歡騎風扇腳踏車。（圖／好看娛樂）

在男雙組合方面，黃玉榮攜手師弟龍語申同場出賽，平日嚴格控管體態的兩人，原本信心滿滿，誓言拚出佳績，未料比賽中卻突發狀況，黃玉榮竟在場上被緊急抬上輪椅，讓龍語申驚訝不已，現場氣氛瞬間緊張。

▲郭泓志(左起)說要組隊被錢薇娟打槍。（圖／好看娛樂）

另一組男雙，則是許久未在螢光幕前現身的郭彥甫，他找來自己的健身教練搭檔挑戰，笑稱想「出來透透氣，見見新朋友、老朋友」。面對炎熱高溫，他場上多次怒吼，更形容賽事就像「拿身體去撞牆」。

女單比賽同樣看點滿滿，李佳豫、林柏妤與楊佩潔三位演員正面交鋒。曾是體育主播的林柏妤直呼：「沒練過的朋友不要來參加、真的很硬」直言賽事難度超乎想像。李佳豫更在過程中情緒崩潰，驚呼：「為什麼我會在這裡！」而楊佩潔則咬牙堅持，力拚完賽。

最令人意外的，是夏和熙與安心亞，兩位同經紀公司的師姐弟報名團體挑戰。兩人一開始到場還笑語不斷，安心亞笑說：「今天我好期待，我最喜歡騎風扇腳踏車了。」進入白熱化比賽後情緒急轉直下，最後自己累倒哭出來。夏和熙則是癱倒在地直呼：「為什麼騙我們來，他們看起來超狠的！」

團體賽同場還有來自各行各業的素人好手，包括國小老師、清潔隊員、芭蕾舞者，他們皆展現出驚人實力，讓人見識到「高手在民間」，蔡尚樺也忍不住驚呼「沒有遇過這麼強的體育老師」，一旁的大來賓錢薇娟則糾正回嗆：「那是因為我沒有參賽！」