于朦朧媽媽「聞死訊昏厥」
李多慧全中文演講30分鐘
Energy復出1年多洩心聲
短劇男神下跪痛哭「褲襠破洞」！正面入鏡無碼播出…本人崩潰：要碎了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸近年短劇崛起，不少演員轉向拍短劇打開知名度，其中李子杰擁有型男顏值，至今拍了超過30部短劇成為短劇男神之一。而他近期在一部短劇扮演霸道總裁，全程以西裝造型演出，不料一場下跪戲，褲子的褲襠竟當場破了一個洞，劇組渾然未察覺直接讓走光畫面上架，本人近日首度親自回應。

▲▼短劇男神李子杰下跪戲大穿幫，褲襠破洞正面入鏡。（圖／翻攝自微博）

▲短劇男神李子杰拍戲下跪痛哭中，不料畫面大穿幫。（圖／翻攝自微博）

李子杰演出短劇《夫人賒刀好運成婚》。戲裡扮演霸道總裁，一身咖啡色西裝襯托型男身材，不料在就故事接近尾聲之際，他跪著並抱住女主角入懷，並跪求仙人相助，這場下跪戲卻沒發現褲襠破洞，且這段下跪戲持續很久，更是故事高潮，只見男演員聲淚俱下投入演出，沒有察覺褲子破洞還正面入鏡。劇集播出後被網友發現截圖「哈哈哈哈就離譜，拍的時候導演沒看見嗎」、「後期也沒發現」、「笑死我了 ，又退回去看了一遍哈哈哈哈」、「啊啊啊啊我尖叫」、「我那替人尷尬的毛病導致我根本不敢看」。

▲▼短劇男神李子杰下跪戲大穿幫，褲襠破洞正面入鏡。（圖／翻攝自微博）

▲李子杰新劇上架播出，被觀眾發現下跪戲褲襠破洞了。（圖／翻攝自微博）

而李子杰在社群網站放上這段穿幫影片，破洞褲襠已經有馬賽克處理。他PO文「這大概是最狼狽的霸總吧，我的短劇夢要碎了」，同時影片加上自己配了一段旁白，「謝謝你們給我打上了馬賽克」，而且透露以為這場戲已經夠丟人了，沒想到拍攝抱女主角的哭戲時，手還被蚊子叮著，同樣也是正面入鏡。網友留言笑回「正主發的還自己配了旁白更好笑了」、「你不說我沒發現，現在好了」、「老師咬牙切齒配音『謝謝你們給我打上的馬賽克』」、「不好意思笑噴了」。

▲▼李子杰：「謝謝你們給我打上了馬賽克。」（圖／翻攝自微博）

▲李子杰透過影片發聲：「謝謝你們給我打上了馬賽克。」（圖／翻攝自微博）

▲▼短劇男神李子杰下跪戲大穿幫，褲襠破洞正面入鏡。（圖／翻攝自微博）

▲▼短劇男神李子杰下跪戲大穿幫，褲襠破洞正面入鏡。（圖／翻攝自微博）

▲李子杰透露下跪戲拍的時候還被蚊子叮。（圖／翻攝自微博）

【多慧跳舞進錯拍笑場】菲菲站她身後目睹全程XD

