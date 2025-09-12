《三生三世》于朦朧驟逝「媽聞死訊昏厥」　狂喊兒名惹鼻酸

記者王靖淳／綜合報導

大陸男星于朦朧曾出演過《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《永夜星河》等劇，不料昨（11）日被狗仔爆料墜樓身亡，工作室也在當天證實死訊，消息曝光後，立刻震驚演藝圈及廣大粉絲，其母親聞死訊後更是當場昏厥，情況令人鼻酸。

▲于朦朧驟逝。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

綜合陸媒報導，于朦朧遠在烏魯木齊的母親，在得知愛子逝世的噩耗後當場昏厥，後來被送急診，過程中她雖無意識，口中卻一直重複兒子的名字。據悉，于朦朧的父親已去世多年，母子倆這幾年來相依為命，感情相當深厚。于朦朧更曾多次公開表示，母親是他從小的音樂啟蒙老師，更是堅持音樂的最初動力。如今于朦朧驟然離世，對其母而言，無疑是最沉重的打擊。

▲于朦朧驟逝消息曝光後震驚演藝圈。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

事實上，于朦朧的工作室昨（11）日晚間發布聲明，證實于朦朧過世，「我們懷著無比沉痛的心情告知大家，我們深愛的朦朧，於2025年9月11日墜樓身故。經警方工作，已排除刑事嫌疑。願逝者安息，願生者堅強。」噩耗曝光後，令許多網友不敢置信。

