崔佩儀母「腦溢血」搶救！　爆跌倒重摔頭骨蓋不回

記者葉文正／台北報導

女星崔佩儀婚前因出演多部戲劇而走紅，與老公Sam結婚多年，育有22歲的獨子貝克宇。崔佩儀近日出席《聚焦2.0》回憶起母親曾因心血管疾病，裝設心臟支架，並開始服用抗凝血藥物。

▲崔佩儀提到媽媽當年病況。（圖／年代提供）

不料有次如廁起身時媽媽意外跌倒，頭部撞到牆，送醫後竟診斷出是腦溢血，讓崔佩儀當場崩潰。此外她也提到正在美國讀書的兒子貝克宇，她坦言過去曾因虛榮心逼兒子考名校，但選擇放手後，兒子不只跳級兩年讀完大學，今年更錄取柏克利音樂學院研究所，讓她感到十分欣慰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲崔佩儀示範如何呼巴掌。（圖／年代提供）



崔佩儀在《聚焦2.0》談到已逝的母親，過去媽媽因爬樓梯喘不上氣到院檢查，結果查出有心臟阻塞的風險，因此裝設心臟支架，並開始服用抗凝血藥。有次媽媽半夜如廁在馬桶上睡著兩小時，醒來起身時雙腿無力跌倒，頭部撞擊牆壁。原以為無大礙，不料卻開始流口水、說話不清楚，緊急送醫後竟被診斷是腦溢血。當時醫生考量到媽媽年紀大，加上服用抗凝血藥物不建議動手術，讓崔佩儀當場崩潰求醫生：「一定要救媽媽！」術後經過半年的恢復才將頭骨蓋回。



提到學霸兒子貝克宇，崔佩儀充滿驕傲，崔佩儀透露曾因課業問題和貝克宇大吵一架，當時貝克宇問她：「是不是為了虛榮心才逼我考名校？」，她老實承認，坦言確實把期望投射到孩子身上，直到貝克宇表示希望能做自己，她才選擇放手，轉而給予關心與支持。沒想到貝克宇不僅拿到獎學金，還跳級兩年就念完大學，今年更錄取波士頓柏克利音樂學院研究所，夫妻倆也特地到美國協助搬家。