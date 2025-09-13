ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

于朦朧媽媽「聞死訊昏厥」
李多慧全中文演講30分鐘
Energy復出1年多洩心聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳漢典 LuLu 于朦朧 楊冪 陶晶瑩 金鐘國 哈哈 李千娜

藍葦華床戰楊富江「很多遍，很耗體力」　唐從聖初體驗穿肉色褲「空幹」

記者蕭采薇／台北報導

話題台劇《零日攻擊》上一集偽紀錄片《金紙》掀起又一波狂推熱潮，本周登場第7集《海倫仙渡師》畫風再轉，以奇幻風格描繪「民主選舉把人變成豬」。藍葦華不但與迷你豬有大量對手戲，還和楊富江上演裸露床戲，「來很多遍，很耗體力」。

▲《零日攻擊》藍葦華、唐從聖、楊富江、林志謙。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》藍葦華、楊富江有床戲。（圖／牽猴子提供）

洪伯豪執導的《海倫仙渡師》中，唐從聖飾演宣示「兩岸一家親」的立委候選人，逼迫藍葦華當「樁腳」在地方買票。藍葦華出奇招，讓越南妹楊富江假扮神婆誘騙選民。本集揭露地方選舉的紅色滲透，更直指宗教可能就是其中的誘導手法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

藍葦華說：「第7集不管是劇情或拍攝手法比較偏向魔幻、幽默、風趣，期待到來！第一次跟迷你豬拍片，整天帶著小公主趴趴走，最困難在必須一直餵食牠，鏡頭才可能完成，很多時候拍到一半，迷你豬跑掉了，還要抓牠回來，滿有趣的經驗。」

▲《零日攻擊》藍葦華、唐從聖、楊富江、林志謙。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》藍葦華和林志謙與迷你豬對戲。（圖／牽猴子提供）

另一場重頭戲是他與楊富江的床戲，他透露：「事前溝通都仰賴親密動作指導，才不會產生溝通誤差。拍攝動作都照前置排練去執行，算非常順利。比較有趣的就是，要來很多遍，很耗體力，哈哈。」

唐從聖也與楊富江有床戲，他說：「難得演到親熱戲，導演希望我有多一點裸露，我是如臨大敵。開演前，和導演攝影團隊做好服裝、鏡位、體位的溝通，也有親密指導全程參與。到了現場，因為防護做得很好，沒有太多身體接觸，有的變成『空幹王』，肉胎肉色緊身褲，所以也不是真的太裸露，過程蠻有趣的，難得的愛情動作戲初體驗。」

▲《零日攻擊》藍葦華、唐從聖、楊富江、林志謙。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》唐從聖詮釋非正派的民意代表。（圖／牽猴子提供）

他事後還專程進錄音室為床戲配音，配完笑說：「好露骨喔，好害羞，第一次在錄音室做這種事，而且最噁心的是看著自己的臉做！」笑稱以後可以幫A片配音。

楊富江說這兩位演員都比她還辛苦，「他們的布料真的比我少很多，敬業與專業程度都比我高太多了！拍攝過程流暢也安心。」她一度化身「邪教女神」，她說事前有先跟媽媽分享角色，說有場戲會坐在像祭壇的地方被大家朝拜，「我媽很認真地說：『那你要不要先去拜拜，問神明可不可以這樣演？』。」

▲《零日攻擊》藍葦華、唐從聖、楊富江、林志謙。（圖／牽猴子提供）

▲《零日攻擊》楊富江坐在祭壇被大家朝拜。（圖／牽猴子提供）

唐從聖詮釋非正派的民意代表，他提前找參考人物做觀察研究，特別在談吐及用詞上做設計，包括喝酒抽菸及咳痰的小動作，有別以往演出。楊富江推薦大家「能用開放的心態來看這部影集，因為有時候我們越放鬆，越能從中看見更多不一樣的東西。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

藍葦華楊富江唐從聖零日攻擊

推薦閱讀

吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！　親揭做一次背後真相

吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！　親揭做一次背後真相

4小時前

于朦朧死亡第一現場曝光！友見屍「急拿白衣蓋臉」不報警　住戶全目擊

于朦朧死亡第一現場曝光！友見屍「急拿白衣蓋臉」不報警　住戶全目擊

12小時前

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底　名字由來也有關

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底　名字由來也有關

17小時前

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

9/11 17:17

《三生三世》于朦朧驟逝「媽聞死訊昏厥」　狂喊兒名惹鼻酸

《三生三世》于朦朧驟逝「媽聞死訊昏厥」　狂喊兒名惹鼻酸

3小時前

獨／「最美麗的主持人」白嘉莉突傳結婚喜訊　最後一次畫展「從不排斥有人追求」

獨／「最美麗的主持人」白嘉莉突傳結婚喜訊　最後一次畫展「從不排斥有人追求」

15小時前

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？鬆口全說了：怎能不愛 吳宗憲百萬紅包有但書

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？鬆口全說了：怎能不愛 吳宗憲百萬紅包有但書

15小時前

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！連生理期都知 手機暱稱曝

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！連生理期都知 手機暱稱曝

16小時前

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」！導火線曝：沒想那麼多

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」！導火線曝：沒想那麼多

9/10 13:27

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！「小三照被PO網公開」 前妻回應了

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！「小三照被PO網公開」 前妻回應了

18小時前

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」　網疑遭潛規則逼死

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」　網疑遭潛規則逼死

16小時前

全恩菲認「大家以為我不跳啦啦隊」　訴心聲：隨時準備好應援

全恩菲認「大家以為我不跳啦啦隊」　訴心聲：隨時準備好應援

5小時前

熱門影音

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD
提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」
被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連

被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連
向太最好的閨蜜是菲籍管家 「結婚送婚紗＋黃金」：她值得

向太最好的閨蜜是菲籍管家 「結婚送婚紗＋黃金」：她值得
當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！

當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！
謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」
Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

全智賢回歸成寡婦！決心出選總統　姜棟元《暴風圈》每幕出場都帥爆

全智賢回歸成寡婦！決心出選總統　姜棟元《暴風圈》每幕出場都帥爆

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

劉品言認懷女兒「宋芸樺暴雷嚇壞了」　連晨翔早說溜嘴「秒送他眼刀XD」

劉品言認懷女兒「宋芸樺暴雷嚇壞了」　連晨翔早說溜嘴「秒送他眼刀XD」

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

金泰希進軍好萊塢美貌震撼外媒　45歲保養這麼好...秘訣曝光了

金泰希進軍好萊塢美貌震撼外媒　45歲保養這麼好...秘訣曝光了

S.H.E合體！田馥甄狂出餿主意　Ella被爆嘴抖「崩潰大叫XD」

S.H.E合體！田馥甄狂出餿主意　Ella被爆嘴抖「崩潰大叫XD」

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

看更多

北檢抗告成功！柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

即時新聞

剛剛
剛剛
32分鐘前0

藍葦華床戰楊富江「很多遍，很耗體力」　唐從聖初體驗穿肉色褲「空幹」

42分鐘前10

林依晨、吳可熙《失明》重現親密擺拍！　挑戰禁忌情慾戲口碑場秒殺

1小時前20

編劇驚爆性騷女學員！　張榕容談《鬼才之道》蔡坤霖：交給司法處理

3小時前1014

《三生三世》于朦朧驟逝「媽聞死訊昏厥」　狂喊兒名惹鼻酸

4小時前71

吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！　親揭做一次背後真相

5小時前31

Ozone泰國來不及吃美食「整桌被打翻」　佳辰爆1件事秒抓兇手

5小時前73

全恩菲認「大家以為我不跳啦啦隊」　訴心聲：隨時準備好應援

6小時前30

楊祐寧升格三寶爸！么兒「提早到來」　經紀人曝Melinda現況：母子均安

6小時前31

于朦朧驟逝「微博半年後就看不到」　粉絲心碎求解鎖

7小時前20

Energy復出1年多洩心聲　阿弟認：曾累到想放棄...1原因又充滿力量

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！
    4小時前141
  2. 于朦朧死亡第一現場曝光！友「急拿白衣蓋臉」不報警
    12小時前246
  3. 陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底
    17小時前2621
  4. 陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」
    9/11 17:176021
  5. 于朦朧驟逝「媽聞死訊昏厥」　狂喊兒名惹鼻酸
    3小時前2014
  6. 「最美麗的主持人」白嘉莉突傳結婚喜訊
    15小時前63
  7. 陳漢典最欣賞Lulu哪裡？
    15小時前2419
  8. 陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了
    16小時前308
  9. Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」
    9/10 13:27289
  10. 夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！
    18小時前103
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合