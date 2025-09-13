藍葦華床戰楊富江「很多遍，很耗體力」　唐從聖初體驗穿肉色褲「空幹」

記者蕭采薇／台北報導

話題台劇《零日攻擊》上一集偽紀錄片《金紙》掀起又一波狂推熱潮，本周登場第7集《海倫仙渡師》畫風再轉，以奇幻風格描繪「民主選舉把人變成豬」。藍葦華不但與迷你豬有大量對手戲，還和楊富江上演裸露床戲，「來很多遍，很耗體力」。

▲《零日攻擊》藍葦華、楊富江有床戲。（圖／牽猴子提供）

洪伯豪執導的《海倫仙渡師》中，唐從聖飾演宣示「兩岸一家親」的立委候選人，逼迫藍葦華當「樁腳」在地方買票。藍葦華出奇招，讓越南妹楊富江假扮神婆誘騙選民。本集揭露地方選舉的紅色滲透，更直指宗教可能就是其中的誘導手法。

藍葦華說：「第7集不管是劇情或拍攝手法比較偏向魔幻、幽默、風趣，期待到來！第一次跟迷你豬拍片，整天帶著小公主趴趴走，最困難在必須一直餵食牠，鏡頭才可能完成，很多時候拍到一半，迷你豬跑掉了，還要抓牠回來，滿有趣的經驗。」

▲《零日攻擊》藍葦華和林志謙與迷你豬對戲。（圖／牽猴子提供）

另一場重頭戲是他與楊富江的床戲，他透露：「事前溝通都仰賴親密動作指導，才不會產生溝通誤差。拍攝動作都照前置排練去執行，算非常順利。比較有趣的就是，要來很多遍，很耗體力，哈哈。」

唐從聖也與楊富江有床戲，他說：「難得演到親熱戲，導演希望我有多一點裸露，我是如臨大敵。開演前，和導演攝影團隊做好服裝、鏡位、體位的溝通，也有親密指導全程參與。到了現場，因為防護做得很好，沒有太多身體接觸，有的變成『空幹王』，肉胎肉色緊身褲，所以也不是真的太裸露，過程蠻有趣的，難得的愛情動作戲初體驗。」

▲《零日攻擊》唐從聖詮釋非正派的民意代表。（圖／牽猴子提供）

他事後還專程進錄音室為床戲配音，配完笑說：「好露骨喔，好害羞，第一次在錄音室做這種事，而且最噁心的是看著自己的臉做！」笑稱以後可以幫A片配音。

楊富江說這兩位演員都比她還辛苦，「他們的布料真的比我少很多，敬業與專業程度都比我高太多了！拍攝過程流暢也安心。」她一度化身「邪教女神」，她說事前有先跟媽媽分享角色，說有場戲會坐在像祭壇的地方被大家朝拜，「我媽很認真地說：『那你要不要先去拜拜，問神明可不可以這樣演？』。」

▲《零日攻擊》楊富江坐在祭壇被大家朝拜。（圖／牽猴子提供）

唐從聖詮釋非正派的民意代表，他提前找參考人物做觀察研究，特別在談吐及用詞上做設計，包括喝酒抽菸及咳痰的小動作，有別以往演出。楊富江推薦大家「能用開放的心態來看這部影集，因為有時候我們越放鬆，越能從中看見更多不一樣的東西。」