《暴君的廚師》潤娥5套絕美韓服公開！「志永小姐」親下廚挑嘴王也讚嘆

近日直奔話題王的人氣韓劇《暴君的廚師》，改編自朴國宰創作的韓國網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，「穿越古代梗」結合美食、浪漫喜劇以及宮廷元素，在8月23日上架Netflix即光速登上台灣排行榜收視冠軍，同時也刷新tvN電視台新紀錄，飾演女主角的少女時代「潤娥」也聲勢直線飆漲，近日登上節目大談幕後秘辛啦！

志永牌御膳親手做？

潤娥自豪：覺得自己是主廚

在韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》的最新預告中，潤娥驚喜登場啦！當被問到睡醒的做第一件事是什麼？潤娥笑著坦言：「馬上確認收視率」，還自爆現在比起被叫本名，許多人直接稱呼她劇中的名字「志永小姐」，可見《暴君的廚師》的人氣多火爆。

在劇中穿越到古代前，是一名擅長法國料理的廚師的潤娥，每一集都端出讓人食指大動的料理，連擁有絕對味覺的挑嘴暴君「李獻」（李彩玟飾）都被收服，本來以為是替身上場，沒想到潤娥不只為戲訓練了3個月廚藝，95％的料理戲都是「親自上場」，女神笑稱：「在片場真的以為自己是廚師了！」期待下週的播出啦。

近日SM Actist也公開一組《暴君的廚師》的最新拍攝花絮，可以看到潤娥穿著御膳房工作服對著鏡頭比「Ya手勢」，還一連換上另外4套傳統韓服，黃色、紅色、紫色、粉裙…各色韓服加上潤娥的逆天美貌，讓網友們大讚：「志永太可愛了！」、「每一套都好好看」、「根本韓服代言畫報！」

