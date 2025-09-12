黃仲崑驚爆罹病「勇做人體實驗」　Lulu不忍當眾開嗆：他不想工作！

記者蔡琛儀／台北報導

即將於11月22日舉辦的「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，進入倒數70天，今（12日）洪小喬與黃仲崑一同現身演唱會媒體餐敘，不過黃仲崑被發現左手一直不斷顫抖，他自爆當初右手發抖去開刀後，發現換左手發抖，才知道罹患帕金森氏症，但並沒有因此難過，反而還幽默開玩笑：「被診斷出來時我就跟兒子黃遠說：『你的DNA應該跟我一樣喔！』」

▲▼黃仲崑身體仍相當硬朗。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過一旁小17歲的老婆Lulu否認：「他之前右手原發性震顫，去做了人體實驗手術，手術後會有代償作用，現在就變成左手抖。」還不忘「嗆」黃仲崑：「我相信他不是，因為他不想要工作，他就這張臉最值錢。」笑翻全場。現在黃仲崑要靠著吃藥補充多巴氨的藥物，定時回診控制病情。

而黃仲崑相當樂享拿到敬老卡的生活，他表示自己去做了這個實驗性的手術，連麻醉都沒打，「我想到能替台灣的人類貢獻，就算在手術台上有什麼不測也沒關係。」相當霸氣。

▲▼黃仲崑表演墨鏡卡在眉骨上。（圖／記者湯興漢攝）

現在他賺的錢都是公司直接交給老婆Lulu，自己平常就拿著儲值2000元的悠遊卡和敬老卡出門，笑說：「我們住淡水很適合養老，而且我走到淡水老街哪裡都會有人請我。」