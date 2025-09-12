最神秘玉女歌手消失N年...險被包養當小老婆　近照罕見曝光

記者蔡琛儀／台北報導

即將於11月22日舉辦的「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，進入倒數70天，驚喜宣布已消失螢光幕多年、高齡76歲的「金曲小姐」洪小喬也將加入演出，這位當年以一頂大圓帽遮臉、充滿神祕感的民歌傳奇，在睽違多年後，將在臺北大巨蛋與所有歌迷團圓，獻唱她的經典成名曲。

▲▼金曲小姐洪小喬氣質依然高雅。（圖／記者湯興漢攝）

今（12日）洪小喬與黃仲崑一同現身演唱會媒體餐敘，也是洪小喬久違接受媒體訪問，兩人上次見面已是五年前的「相知相守民歌45演唱會」，相隔多年再度重逢，還即興演唱當年牽上因緣的招牌金曲〈牽掛〉。洪小喬當年以甜美歌喉，但卻堅持不露臉的神秘作風為人所知，她透露保守的媽媽一直不希望她走演藝圈，加上她不想因外貌過度備受討論，因此她在節目上才會一直沒露臉。

洪小喬更自爆，當年就讀大三時，有一位40幾歲的日本食品大亨，對於在飯店櫃檯工作的洪小喬一見鐘情，甚至直接跑去找洪媽媽表明想要娶她回家，還提出送一棟當年價值1、2億元陽明山別墅，及每月400萬日幣零用錢的優渥嫁妝，不過男方已婚，此舉等於要求洪小喬當小老婆，最終她拒絕，後來另嫁台開前董事長邱復生又離婚。

▲洪小喬與黃仲崑再次合體。（圖／記者湯興漢攝）

洪小喬退出演藝圈後，就埋首筆耕，創作高達18本小說，有的拍成連續劇，有的原本還被相中要拍電影，日子過得愜意。不過此次洪小喬首次要挑戰唱大巨蛋，還是開場演出，她卻相當豁達，「既不緊張也不興奮，我在台上能看的範圍很小，沒什麼好害怕，四五萬人會怎樣嗎？」演唱會購票洽拓元。