最神秘玉女歌手消失N年...險被包養當小老婆　近照罕見曝光

最神秘玉女歌手洪小喬消失N年...險被包養當小老婆　近照罕見曝光

記者蔡琛儀／台北報導

即將於11月22日舉辦的「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，進入倒數70天，驚喜宣布已消失螢光幕多年、高齡76歲的「金曲小姐」洪小喬也將加入演出，這位當年以一頂大圓帽遮臉、充滿神祕感的民歌傳奇，在睽違多年後，將在臺北大巨蛋與所有歌迷團圓，獻唱她的經典成名曲。

▲▼金曲小姐洪小喬X 民歌鐵漢黃仲崑【臺北大巨蛋民歌大團圓】餐敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼金曲小姐洪小喬氣質依然高雅。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼金曲小姐洪小喬X 民歌鐵漢黃仲崑【臺北大巨蛋民歌大團圓】餐敘。（圖／記者湯興漢攝）

今（12日）洪小喬與黃仲崑一同現身演唱會媒體餐敘，也是洪小喬久違接受媒體訪問，兩人上次見面已是五年前的「相知相守民歌45演唱會」，相隔多年再度重逢，還即興演唱當年牽上因緣的招牌金曲〈牽掛〉。洪小喬當年以甜美歌喉，但卻堅持不露臉的神秘作風為人所知，她透露保守的媽媽一直不希望她走演藝圈，加上她不想因外貌過度備受討論，因此她在節目上才會一直沒露臉。

洪小喬更自爆，當年就讀大三時，有一位40幾歲的日本食品大亨，對於在飯店櫃檯工作的洪小喬一見鐘情，甚至直接跑去找洪媽媽表明想要娶她回家，還提出送一棟當年價值1、2億元陽明山別墅，及每月400萬日幣零用錢的優渥嫁妝，不過男方已婚，此舉等於要求洪小喬當小老婆，最終她拒絕，後來另嫁台開前董事長邱復生又離婚。

▲▼金曲小姐洪小喬X 民歌鐵漢黃仲崑【臺北大巨蛋民歌大團圓】餐敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲洪小喬與黃仲崑再次合體。（圖／記者湯興漢攝）

洪小喬退出演藝圈後，就埋首筆耕，創作高達18本小說，有的拍成連續劇，有的原本還被相中要拍電影，日子過得愜意。不過此次洪小喬首次要挑戰唱大巨蛋，還是開場演出，她卻相當豁達，「既不緊張也不興奮，我在台上能看的範圍很小，沒什麼好害怕，四五萬人會怎樣嗎？」演唱會購票洽拓元。

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

金泰希進軍好萊塢美貌震撼外媒　45歲保養這麼好...秘訣曝光了

金泰希進軍好萊塢美貌震撼外媒　45歲保養這麼好...秘訣曝光了

王柏傑.謝欣穎傳出已分手！　3年情變..經紀人回應：沒聽說

王柏傑.謝欣穎傳出已分手！　3年情變..經紀人回應：沒聽說

S.H.E合體！田馥甄狂出餿主意　Ella被爆嘴抖「崩潰大叫XD」

S.H.E合體！田馥甄狂出餿主意　Ella被爆嘴抖「崩潰大叫XD」

劉品言認懷女兒「宋芸樺暴雷嚇壞了」　連晨翔早說溜嘴「秒送他眼刀XD」

劉品言認懷女兒「宋芸樺暴雷嚇壞了」　連晨翔早說溜嘴「秒送他眼刀XD」

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

陸劇大婚場面「小狗搶戲」　網友抓包牠「狗腳卡住」XD

