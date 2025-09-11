柯泯薰《河鰻》跨足演戲「赤裸掰開」身心　潘綱大潮間帶全裸靠膠帶護體

記者蕭采薇／台北報導

歌手柯泯薰在劇情片《河鰻》首次大銀幕演出，毫無保留「剝開自己」，在身體與情感的邊界上赤裸以對。柯泯薰泡進河水、滿身泥濘，更數度在鏡頭前哭到無法停止，她坦言：「演戲的我解救了歌手身份的我，從拍攝結束後一直到今日，這部片讓我慢慢變回自己最原始的模樣。」

▲柯泯薰與潘綱大在《河鰻》把身體與情感的邊界赤裸掰開。（圖／底噪影像提供）



電影《河鰻》在世界各地影展大放異采，年初入圍柏林影展「視角」競賽單元，並於當地世界首映獲得廣大迴響，後續接連入圍溫哥華國際影展「先鋒」正式競賽單元、香港國際電影節「火鳥大獎」、愛爾蘭高威國際電影節「國際電影競賽」。

今年台北電影獎也入圍最佳男主角、攝影、配樂、聲音設計、造型等獎項，且榮獲最佳美術設計。電影終於要在10月3日正式跟台灣觀眾見面，導演朱駿騰表示：「雖然過去這一年已經在國際影展拿到許多肯定，但回到台灣反而更緊張，近鄉情怯又有點患得患失。」

▲柯泯薰首度從歌手身份跨足大銀幕表演，在《河鰻》飾演神秘女子「阿鰻」。（圖／底噪影像提供）

柯泯薰首度從歌手身份跨足大銀幕表演，在電影裡飾演神秘又難以定義的女子「阿鰻」，隨著河水漂流至此，有場戲需要她整個人走進河裡，水淹過頭載浮載沉，仍然得憋氣撐到導演喊卡，她表示：「身體的苦，如果影響心理的苦，那就會很麻煩，拍了幾次結束後，我無法控制自己的發抖，不停哭泣且淚流不止。」

▲柯泯薰與潘綱大在《河鰻》飾演封閉孤島不期而遇的神秘女子與迷失的男子。（圖／底噪影像提供）

但她也體會到重生的感覺，直言：「我把內心赤裸裸的掰開來，看裡面發生了一些傷痛，其實跟阿鰻是有點像的。」朱駿騰則回憶選角時，跟柯泯薰聊完，就覺得從她身上看到角色，看到那個千瘡百孔但想毀滅而重生的女神。

▲潘綱大希望飾演的角色阿亮能帶給觀眾一些撫慰。（圖／底噪影像提供）

潘綱大同樣在肉體上挑戰極限，有幾場戲必須在社子島潮間帶全裸上陣，全身只靠五條膚色膠帶「護體」，他笑說：「拍攝地點在島頭公園，公開場合沒辦法清場，只在重要部位貼了五條膚色膠帶遮住，我就像一個奇怪的物種在被公開展示，引來路人圍觀。」

▲潘綱大在社子島潮間帶全裸上陣，全身只靠五條膚色膠帶「護體」。（圖／底噪影像提供）

雖然畫面看似大膽，卻是「阿亮」這個角色必須經歷的過程，潘綱大表示：「阿亮身上背負很多東西，很辛苦地走著，希望觀眾看了電影，如果對阿亮產生同情，能把這個同情轉化成陪伴，讓阿亮陪伴大家度過一些比較掙扎的時刻，讓阿亮的掙扎撫慰到大家。」

▲柯泯薰在《河鰻》順著河水漂流，載浮載沉將身心靈完全交付出去。（圖／底噪影像提供）

