錄《綜藝大熱門》200集！小鐘沒發現Lulu❤︎陳漢典：太會藏了吧



記者劉宜庭／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典的婚訊震撼彈持續在演藝圈發酵，作為節目《綜藝大熱門》最常出現嘉賓之一的小鐘（鐘昀呈），今（11日）也發文表達震驚。他笑稱，自己錄了超過200集的《大熱門》，竟然完全沒看出兩人交往的任何蛛絲馬跡，忍不住驚嘆：「你們也太會藏了吧！」

▲小鐘（左）透露完全沒發現Lulu（右）與陳漢典（中）有交往。（圖／翻攝自小鐘IG）

Lulu與陳漢典今無預警宣布結婚，讓所有人都措手不及。身為《綜藝大熱門》的常客，與兩人有著深厚交情的小鐘，也在社群平台獻上祝福：「恭喜恭喜漢典和Lu Lu」。他接著不敢置信地表示：「我參加大熱門兩百多集，都完全看不出來你們兩個有在交往」。

小鐘更以一貫的幽默風格，大讚兩人的保密功夫：「你們也太會藏了吧，以後你們的私房錢應該很難找得到。」

▲Lulu、陳漢典都是《綜藝大熱門》主持人。（圖／翻攝自綜藝大熱門IG）



Lulu與陳漢典的婚訊，堪稱是保密到家，也成功瞞過一票演藝圈好友，為了強調這不是整人企劃，2人結婚文還特別表示：「沒有紅布條要拉出來～也沒有隱藏式攝影機～以下開放留言祝福。」眾人第一反應幾乎都是震驚、不敢相信，不少人反覆重看好幾次貼文、看見公司發聲明才完全確認。