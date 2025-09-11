《中國好聲音》李嘉格宣布離婚！　車澈街頭醉擁女星隨地小便

記者劉宜庭／綜合報導

大陸知名選秀節目《中國好聲音》歌手李嘉格，與《中國有嘻哈》導演老公車澈結婚近7年，今（11日）稍早男方才因被拍到與旗下女藝人乃萬舉止親密、甚至當街小便等脫序行為而公開道歉，不料數小時後，李嘉格便在微博閃電宣布離婚，一句「我和老車早已恢復朋友關係」，狠甩這段早已破裂的婚姻，引發全網熱議。

▲李嘉格、車澈離婚。（圖／翻攝自李嘉格微博）

車澈今（11日）被大陸狗仔爆出，在與旗下藝人乃萬等人聚餐後，於街頭對女方做出捏肩、擁抱、捏下巴等親密舉動，隨後更被拍到當街隨地小便，失態行為引發猛烈抨擊。對此，車澈發文道歉，稱自己「酒後失態」、「未把握好邊界感」。

然而，就在車澈道歉後不久，妻子李嘉格於下午1點04分，在微博發文投下震撼彈：「我和老車早已恢復朋友關係，感恩過往，彼此珍重。」此舉雖看似因丈夫的醜聞而決裂，但「早已」二字，也證實了兩人的婚姻問題並非一日之寒。

▲李嘉格與車澈育有一對兒女。（圖／翻攝自李嘉格微博）



事實上，李嘉格早在今年5月播出的節目《是女兒是媽媽2》中，就已透露婚姻出現嚴重危機。她坦言，與婆婆之間存在嚴重矛盾，婆婆不僅曾在初見面時就放話「我兒子說了算」，甚至在她父親偏癱時，拒絕派車接送，但丈夫車澈始終未能有效調解，讓她長期承受「夾板氣」，坦承「無數次想離婚」。

此外，車澈離職創業後虧損，家庭經濟重擔轉而落在李嘉格身上，她為補貼家用，近年積極復出參加《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》）等節目並直播帶貨。她在節目中更心酸表示，婚姻中缺乏情緒價值，壓力大到需要靠喝酒釋放，「只有喝酒時才能變回孩子」。

